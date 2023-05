Vivere non è un gioco da ragazzi quante puntate sono: trama e cast

Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie tv di Rai 1 con Claudio Bisio: quante puntate sono, la trama, il cast completo e la data di uscita.

Gioventù, tossicodipendenza e responsabilità. sono questi gli ingredienti della nuova serie Rai Vivere non è un gioco da ragazzi, interpretata da due volti noti della tv e del cinema italiani, come Claudio Bisio e Stefano Fresi. La regia della serie è curata da Rolando Ravello, attore e regista romano classe 1969, celebre per avere diretto i film Tutti contro tutti, Ti ricordi di me?, La prima pietra ed È per il tuo bene, oltre che le serie tv Immaturi e Tutta colpa di Freud.

Vivere non è un gioco da ragazzi è prodotta da Picomedia e tratta dal romanzo Il giro della verità di Fabio Bonifacci, pubblicato da Solferino Editore nel 2020. Bonifacci è anche sceneggiatore della serie. In tutto, Vivere non è un gioco da ragazzi si compone di tre puntate da 100 minuti l’una, che andranno in onda in prima serata su Rai 1 al lunedì nelle seguenti date: 15 maggio 2023, 22 maggio 2023 e 29 maggio 2023. Ogni puntata contiene due diversi episodi di 50 minuti, per un totale di 6 episodi. Sarà anche possibile seguirla in streaming, ovviamente, su Rai Play.

Vivere non è un gioco da ragazzi trama e cast

Vivere non è un gioco da ragazzi racconta la storia di Lele, un ragazzo di 17 anni cresciuto in periferia a Bologna, che per attrarre le attenzioni di Serena si lascia coinvoglere in un gruppo di amici che lo convincono a provare una pasticca di ecstasy. Lele finisce così per farne provare una anche all’amico Mirco, che però in seguito verrà ritrovato senza vita, dando vita a un incubo che trascinerà Lele a fondo, fino a incontrare il commissario Eugenio Saguatti. La trama della serie di Rai 1 mette al centro del discorso questioni sociali, segreti e anche i complicati rapporti tra adolescenti e le proprie famiglie.

Di seguito, il cast completo di Vivere non è un gioco da ragazzi, che comprende due nomi noti della televisione e del cinema italiani: Claudio Bisio (Benvenuto Presidente!, Arrivano i prof, Vicini di casa) e Stefano Fresi (Smetto quando voglio, La befana vien di notte, Figli). Tra gli interpreti noti della serie, che vanta un cast di volti molto giovani ed emergenti, troviamo anche Nicole Grimaudo (Tutta colpa della fata Morgana) e Stefano Pesce (Diabolik).