Scaletta concerto Articolo 31 a Milano

La scaletta dei concerti del tour che vede per la prima volta gli Articolo 31 esibirsi in giro per l’Italia dopo la reunion

Tra i tour più attesi che popoleranno la primavera e l’estate musicale italiana c’è sicuramente quello degli Articolo 31, il primo dopo la reunion dei due membri del duo, ovvero J-Ax e DJ Jad. I due artisti sono stati protagonisti al Festival di Sanremo, dove hanno presentato la loro emozionante Un bel viaggio, un brano che racchiude tutti gli anni passati insieme, affronta la loro rottura e corona il loro ricongiungimento. Dopo l’avventura all’Ariston e prima dell’arrivo del nuovo disco del duo, che è già stato annunciato, in programma per gli Articolo 31 c’è un ricchissimo tour, che si articolerà in due momenti e c he riporterà in scena alcuni dei più grandi successi della straordinaria discografia del gruppo icona degli anni Novanta, oltre ovviamente alle più recenti fatiche. Nella scaletta del concerto degli Articolo 31 troveranno sicuramente spazio gli ultimi due brani del duo, Un bel viaggio e Filosofia del Fu** Off, e insieme a questi ci saranno alcuni grandi successi del passato, da Italiano medio a Domani smetto e La mia ragazza mena, e probabilmente ci sarà spazio anche per alcuni brani della carriera da solista di J-Ax, da Maria Salvador a Ostia Lido. Gli Articolo 31 non hanno annunciato la scaletta ufficiale dei loro concerti, ma possiamo farcene un’idea andando a rivedere quella degli ultimi concerti di J-Ax, a cui ha preso parte in una finestra anche DJ Jad e che hanno segnato la vera reunion tra i due. Di seguito la scaletta di quei concerti, cui sono da aggiungere sicuramente Un bel viaggio e Filosofia del Fu** Off e probabilmente altri pezzi della discografia degli Articolo 31:

Timberland Pro

Rap ‘N Roll

Snob

L’uomo col cappello

Vecchia scuola

Non è un film

Deca dance

Immorale

Più stile

I love my bike

Musica da rabbia

Il bello d’esser brutti

Uno di quei giorni

Caramelle

Vorrei ma non posto

Senza pagare

Spirale ovale

Domani smetto

Un urlo

Non c’è rimedio

2030

Tranqi funky

Domani

Il funkytarro

La mia ragazza mena

L’italiano medio

Volume

Ohi Maria

Tutto tua madre

Ostia Lido

Maria Salvador

Articolo 31 biglietti concerto: prezzi e date

Il tour degli Articolo 31, come detto, è diviso in due fasi. A maggio andrà in scena l’attesissimo abbraccio tra i due e la loro Milano, la loro città, dove J-Ax e DJ Jad saranno protagonisti di ben quattro concerti al Forum di Assago, tutti già sold out da tempo. A seguire, poi, il classico tour estivo, con gli Articolo 31 protagonisti in praticamente ogni angolo d’Italia e per questi concerti il prezzo dei biglietti oscilla, a seconda delle date, e il costo minimo è di poco inferiore ai 40 euro. È anche probabile che a giugno, dopo la fine della leg milanese e prima dell’inizio della parte estiva del tour, escano altre canzoni degli Articolo 31, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbero essere protagonisti di un pezzo estivo con Fedez e Annalisa, che inevitabilmente finirà nelle scalette dei concerti. Di seguito tutte le date dei concerti degli Articolo 31:

18 MAGGIO – MILANO: Mediolanum Forum

19 MAGGIO – MILANO: Mediolanum Forum

24 MAGGIO – MILANO: Mediolanum Forum

25 MAGGIO – MILANO: Mediolanum Forum

4 LUGLIO – LEGNANO (MI): Rugbysound

9 LUGLIO – ALBA (CN): Piazza Medford

12 LUGLIO – BRESCIA: Arena Campo Marte

14 LUGLIO – L’AQUILA: Aeroporto dei Parchi

16 LUGLIO – BOLOGNA: Parco Caserme Rosse

19 LUGLIO – ROMA: Rock in Roma

21 LUGLIO – FRANCAVILLA AL MARE (CH): Lungomare Tosti

22 LUGLIO – SERVIGLIANO (FM): Parco della Pace

28 LUGLIO – CATANIA: Villa Bellini

30 LUGLIO – MATERA: Cava del Sole

2 AGOSTO – ROCCELLA JONICA (RC): Teatro al Castello

5 AGOSTO – PALERMO: Cantieri Culturali alla Zisa

10 AGOSTO – MAJANO (UD): Festival di Majano

12 AGOSTO – CATTOLICA (RN): Arena della Regina

15 AGOSTO – OLBIA: Olbia Arena

19 AGOSTO – LECCE: Pala Live

25 AGOSTO – ROMANO D’EZZELLINO (VI): Villa Ca’ Cornaro

31 AGOSTO – PRATO: Piazza Duomo