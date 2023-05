The Ferragnez sigla testo e significato

Il testo e il significato della sigla di The Ferragnez la serie tv di Amazon Prime Video sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez

A partire da giovedì 18 maggio sono usciti i primi 4 episodi della seconda stagione di The Ferragnez, l’amatissima docuserie di Prime Video che osserva da vicino la vita della golden couple dello spettacolo italiano: quella formata da Fedez e Chiara Ferragni. Con i nuovi episodi torna anche l’iconica sigla, che ha trovato ampio spazio anche nella prima stagione, visto che è stato mostrato proprio il momento in cui i due coniugi hanno inciso la canzone nello studio di registrazione. La sigla di The Ferragnez ricalca la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, partendo proprio dal modo in cui i due si sono conosciuti. Il rapper canta che tutto è iniziato con un cane e un papillon e il riferimento è alla sua famosa canzone Vorrei ma non posto, realizzata in collaborazione con J-Ax e che ha dominato l’estate 2016, in cui in una strofa di Fedez c’è il riferimento al cane di Chiara Ferragni col papillon di Louis Vouitton e con un collare con più glitter di una giacca di Elton John.

Il cane e il papillon menzionati nella sigla riconducono a questa canzone, che fu proprio ciò che mise in contatto i due, che proprio a causa di questo riferimento iniziarono a sentirsi, fino a innamorarsi e mettere su la storia d’amore che ben conosciamo. Andando avanti si passa invece alla costruzione della famiglia dei Ferragnez, che si è allargata in due momenti: prima con la nascita di Leone il 19 marzo del 2018 e poi con la venuta al mondo di Vittoria il 23 marzo del 2021. I figli della coppia sono ormai, al pari dei genitori, dei grandi protagonisti sui social, ampiamente presenti anche nella serie tv di Prime Video e tutti insieme formano il quadretto famoso che Ferragnez. Infine la sigla continua con una dichiarazione d’amore di Fedez, che dice a Chiara che ogni suo bacio è capace di stenderlo e poi chiosa l’influencer, che chiede un bacio e dà il via allo show. Un testo molto semplice, con un jingle però capace di conquistare il pubblico, tanto da diventare un vero e proprio successo. The Ferragnez 2 segna anche il ritorno in scena dell’amatissima sigla, ampiamente presente già in fase di lancio del prodotto sui social.

The Ferragnez sigla testo

Come abbiamo visto, la sigla di The Ferragnez vede la compartecipazione canora di entrambi i coniugi e chi ha visto la prima stagione si sarà reso conto di come i due hanno inciso il testo, con Chiara Ferragni decisamente meno a suo agio rispetto a suo marito in sala registrazione, ma il risultato finale è stato semplicemente vincente. Di seguito, dunque, il testo della sigla di The Ferragnez, con segnalato anche l’alternarsi delle voci:

Fedez: Tutto è iniziato con un cane e un papillon

Chiara: Ma pensa un po’

Fedez: E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’

Chiara: Tipo yo-yo

Fedez: Perché ogni volta che mi baci è un Ko

Chiara: Quindi baciami stupido e inizia lo show

Fedez e Chiara: The Ferragnez