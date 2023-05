Anticipazioni Quarto Grado stasera 19 maggio: ospiti e casi

Anticipazioni Quarto Grado stasera 19 maggio: gli ospiti della puntata e i casi di cronaca protagonisti del programma di Rete 4 con Alessandra Viero

Questa sera con anticipazioni scottanti e ospiti d’eccezione torna Quarto Grado, il programma di approfondimento e cronaca giornalistica di Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, con nuovi temi di stretta attualità per il pubblico italiano. La nuova puntata in onda questa sera 19 Maggio su Rete 4 tratterà un caso di nera cardine che verrà arricchito da interviste esclusive e riflessioni di addetti ai lavori informati sui fatti pronti a fare chiarezza per il pubblico a casa.

Secondo le anticipazioni l’argomento clou della serata del 19 maggio di Quarto Grado sarà il caso di Stefania Rota, la donna di 62 anni trovata morta lo scorso 21 aprile nella propria casa di Mapello, in provincia di Bergamo. Un caso tornato di strettissima attualità proprio questa settimana, dato che mercoledì il cugino della donna, Ivan Perico, da tempo indicato come il principale sospettato, ha finalmente deciso di rivelare la sua verità su quanto accaduto il mese scorso nella casa della vittima. In studio verranno ripercorsi tutti i passaggi e analizzati tutti gli indizi che hanno condotto all’aresto di Perico, fino alle ultime rivelazioni sul caso.

Ma nel corso della puntata di questa sera del programma condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi ci sarà spazio per un altro caso di cronaca molto sentito, quello di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della propria automobile, lo scorso 18 novembre. In questo caso, le indagini sono ancora lontane dall’aver stabilito una verità attendibile e convincente, per cui nello studio di Quarto Grado si riesaminerà il caso nella sua interezza, seguendo lo sviluppo delle indagini. Attualmente, al centro del mirino degli inquirenti ci sono gli uomini incontrati in quei giorni dalla vittima, perché il sospetto è che all’origine del brutale omicidio di Alice Neri ci possa essere una motivazione passionale, dettata da un rifiuto dato dalla giovane donna a un pretendente.

Anticipazioni Quarto Grado ospiti 19 maggio

A integrare ogni puntata di Quarto Grado ci sono poi, ovviamente, i numerosi ospiti, e anche questa sera non farà eccezione. Nello studio di Rete 4 questa sera 19 maggio interverranno come di consueto esperti ed opinionisti vari, come l’ex pm Carmen Pugliese, il biologo nonché generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri Luciano Garofano, lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi, così come il suo altrettanto noto collega Massimo Picozzi. Stasera su Rete 4, nello studio di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero troveremo come ospiti anche il giornalista ed esperto di cronaca nera Carmelo Abbate, la giornalista e opinionista Caterina Collovati, e la fotoreporter Grazia Longo. Il ruolo degli opinionisti nel concetto contemporaneo di fare televisione, anche nei format giornalistici sul piccolo schermo, sono ormai consuetudine e ritenuti fondamentali per il dibattito. Servono per dare ritmo alla trasmissione ma anche per enucleare fatti e porre all’attenzione dello spettatore dettagli inediti, in questo caso di casi di cronaca. Stasera nella puntata di Quarto Grado del 19 maggio è questo l’obiettivo.