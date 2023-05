I Migliori Anni ospiti stasera 19 maggio: idolo

I Migliori Anni ospiti stasera 19 maggio: tra i cantanti della penultima puntata dello show di Carlo Conti Tony Hadley

Questa sera 19 maggio I Migliori Anni arriva alla penultima puntata e gli ospiti sono degni del riscontro di pubblico ottenuto. Gli ascolti dello lo show musicale, storico di Rai 1 condotto dall’inossidabile Carlo Conti, ha registrato ascolti record. Il varietà creato dallo stesso Conti – assieme a Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis e con la collaborazione di Fiammetta Profili – mette in gara diversi brani della musica italiana appartenenti a epoche diverse. Ogni puntata corrisponde a un diverso decennio, con l’accompagnamento musicale dell’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli e le danze del corpo di ballo diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. A tutto questo si aggiungo poi i vari ospiti, che cambiano a seconda della serata.

Nella puntata di stasera 19 maggio 2023 de I migliori anni ci sarà Enrico Brignano come protagonista della My List, che parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Il comico è il marito di Flora Canto, co-conduttrice del programma. Al Juke Box, invece, troveremo Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen e nel cuore di tutti. Tra gli ospiti internazionali, avremo invece nomi storici come i The Trammps, la mitica banda statunitense di Disco Inferno; Tony Hadley degli Spandau Ballet; Nik Kershaw, autore di successi come Wouldn’t It Be Good e The Riddle; e The Korgis, con Everybody’s Got to Learn Sometime (noto anche nella sua cover italiana, Indaco dagli occhi del cielo, di Zucchero).

Tornando alla musica italiana, in questa puntata di I Migliori Anni potremo ascoltare anche gli Homo Sapiens di Bella da morire, Michele (Se mi vuoi lasciare), Fiordaliso (Non voglio mica la luna), Francesco Salvi (C’è da spostare una macchina), Annalisa Minetti (Senza te o con te) e Davide De Marinis (Troppo bella) .Ci sarà spazio anche per alcuni ospiti speciali, a partire da Gianmarco Carroccia, protagonista assoluto del momento dedicato al grande Lucio Battisti. In qualità di Commentatore del Tempo ci sarà infine il comico Francesco Paolantoni.

I Migliori Anni quando finisce

Lo show prodotto da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, e distribuito da Banijay Group, conta in tutto sei puntata da circa 2 ore e mezza ciascuna. Ha debuttato quest’anno su Rai 1 con la sua nona edizione in data venerdì 28 aprile 2023, e quindi si protrarrà fino a sabato 27 maggio 2023, sera dell’ultimo puntata de I Migliori Anni.

Quella di questa sera, 19 maggio, è dunque l’ultima puntata del venerdì, dato che già da domani lo show condotto da Carlo Conti si sposterà al sabato per le ultime due puntate. Dopo aver raccontato gli anni Settanta, Ottanta, Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, il programma di Rai 1 si concentrerà nelle sue ultime puntate sui grandi successi estivi. Una scelta che ha rattristato un po’ i telespettatori che speravano di poter vedere i Migliori Anni anche nel mese di giugno. Magari potrebbero essere ripagati da un best of con il meglio di questi anni di programma.