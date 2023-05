Tony Hadley tour 2023 Italia date prezzi biglietti

Le informazioni sul tour 2023 in Italia di Tony Hadley e i prezzi dei biglietti per assistere ai concerti del cantante inglese

Il leggendario ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley, è pronto a essere nuovamente protagonista in Italia, proseguendo il suo tour, che ha riscontrato nella prima parte dell’anno un grandissimo successo, con una serie di nuove date in Italia nella prossima estate. Si chiama Mad about you il tour dell’artista britannico, che si esibisce insieme alla The Fabulous Th Band e all’Orchestra Bruno Maderna iniziando la seconda parte del tour italiano il 25 giugno 2023 nella splendida cornice del Teatro romano di Ostia Antica. Una location mozzafiato, tra le testimonianze della Roma antica, per una nottata attesa con ansia da moltissimi fan, pronti a godersi una performance sicuramente suggestiva del cantante. A seguire, Tony sarà protagonista in altre prestigiose location della penisola, a partire dal Teatro Romano di Verona il 27 giugno, per proseguire poi il giorno dopo, il 28 giugno, con Bergamo, e andando avanti con Castiglione del Lago, Cattolica e Treviso, ultima data del tour 2023 in Italia di Tony Hadley. I prezzi dei biglietti per assistere ai concerti dell’ex frontman degli Spandau Ballet variano da un minimo di 28.75 euro per la data di Treviso a salire, fino a cifre vicine ai 70-80 euro per i posti migliori. Sul sito di Ticketone sono disponibili tutte le informazioni a riguardo. Tony Hadley dà seguito alle sue performance italiane di inizio anno, che l’hanno visto protagonista tra gennaio e febbraio di ben cinque concerti: due a Palermo, al Teatro Golden, poi al Teatro Orfeo di Taranto, all’Auditorium Gervasio di Matera e infine il 1 febbraio 2022 al Teatro Alighieri di Ravenna. Tony Hadley ha fatto registrare il tutto esaurito per tutte le sue date italiane. Di seguito, dunque, il calendario del tour 2023 di Tony Hadley in Italia:

25 GIUGNO – ROMA: Teatro romano di Ostia Antica

27 GIUGNO – VERONA: Teatro romano

28 GIUGNO – BERGAMO: Lazzaretto

29 GIUGNO – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG): Rocca medievale

30 GIUGNO – CATTOLICA (RN): Arena della Regina

18 LUGLIO – TREVISO: Suoni di marcia

Tony Hadley tour 2023 Italia scaletta

Nella sua lunghissima carriera, che ha ormai superato i 40 anni, Tony Hadley ha realizzato, sia con gli Spandau Ballet che da solo moltissimi successi, e ha spesso collaborato anche con artisti italiani. Il legame tra la voce britannica e il nostro paese è molto saldo e si vede sia nell’affetto dei fan che in queste collaborazione che hanno portato Hadley a lavorare con artisti come Caparezza e Nina Zilli e anche a salire sul palco del Festival di Sanremo nel 2019 al fianco di Arisa. Per i prossimi concerti italiani di Tony Hadley la scaletta non è ancora stata mostrata, ma questa è stata quelle delle ultime esibizioni, che potrebbe fare da modello anche per le prossime:

New York Minute

Instinction

To Cut a Long Story Short

Alibi

Round and Round

Killer Blow

Communication

Only When You Leave

Wichita Lineman

Life on Mars?

Highly Strung

I’ll Fly for You

Soul Boy

Because of You

Through the Barricades

Chant No. 1 (I Don’t Need This Pressure On)

Mad About You

Lifeline

True

Bridge Over Troubled Water