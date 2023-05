Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che Fa 21 maggio

Gli ospiti di stasera 21 maggio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: cinema, musica e il classico tavolo che chiude la puntata in onda su Raitre

Tanto cinema tra gli ospiti di stasera 21 maggio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Presenti infatti Claudio Santamaria, Virginia Raffaele e Tiziano Menichelli, i tre protagonisti di Denti da squalo, primo film del regista Davide Gentile che uscirà nelle sale dall’8 giugno. La pellicola parla di Walter, ragazzo tredicenne che vive la sua prima estate senza il padre morto di recente. Insieme alla mamma trascorre le vacanze sul litorale romano ma conosce per caso in una villa il criminale Il Corsaro e il teppista Carlo. Sempre in chiave cinema tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera 21 maggio anche il regista Marco Bellocchio che presenta a Cannes il film Rapito. Nel talk show in onda su Raitre spazio anche ai Negramaro che si esibiranno live per presentare il n20 Tour che inizia il 9 giugno e celebra il ventennale dall’esordio discografico. Un ritorno alla musica dal vivo per il gruppo salentino che saranno in scena tra l’altro anche alle Terme di Caracalla a Roma e all’Arena di Verona. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa anche Peter Cameron, scrittore che presenta la raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?” e il duo comico Ale e Franz che racconteranno il loro format Rosiko show – guai a perdere scritto e interpretato da entrambi. Come sempre anche stasera 21 maggio spazio a Massimo Giannini, direttore de La Stampa, Carlo Verdelli, direttore di Oggi, Nello Scavo inviato di Avvenire e Fiorenza Sarzanini vicedirettrice del Corriere della Sera. Confermata la presenza di Roberto Burioni professore di Microbiologia e Virologia, Luca Mercalli, climatologo, e Elena Cattaneo, senatrice a vita e professoressa di Farmacologia.

Ospiti Che Tempo Che Fa Tavolo stasera 21 maggio

Come da tradizione anche la puntata di stasera 21 maggio di Che Tempo Che Fa si chiude con Il Tavolo. Insieme a Fabio Fazio ci saranno ovviamente la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Simona Ventura. Tra gli ospiti anche Gianmaria, tra i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023, e Francesca Michielin che presentano la canzone Disco Dance. Al tavolo di Che Tempo Che Fa ci sarà anche la campionessa di breaking Alessandra Chillemi, l’attrice Carla Signoris che farà parte del cast di Billy diretto da Emilia Mazzacurati. La pellicola drammatica uscirà l’1 giugno nelle cinematografiche. A rispondere alle domande di Fabio Fazio anche Raul Cremona che tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di stasera 21 maggio presenta il libro Diventa un mago. Oltre a Mara Maionchi e Francesco Paolantoni, ospiti fissi del tavolo, ci saranno anche Marisa Laurito e Paola Barale, quest’ultima reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle su Raiuno e all’esordio come scrittrice con il libro Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità.