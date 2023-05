Regina Carlotta perché è nera: origini

Perché la Regina Carlotta è nera nella serie spinoff di Bridgerton: le origini della donna e le controversie storiche a riguardo

Una delle domande più frequenti che i fan di Bridgerton si fanno sulla Regina Carlotta, protagonista dello spinoff uscito in questi giorni su Netflix, è relativo al colore della sua pelle. Perché la Regina Carlotta è nera? Il personaggio protagonista della serie, pur essendo ampiamente rivisitato, è ispirato a una sovrana realmente esistita, ovvero Sophia Charlotte di Mecklenburg-Strelitz, nota semplicemente come Regina Carlotta, moglie di Giorgio III, re d’Inghilterra dal 1760 al 1801. Proprio questa affinità con un personaggio storico realmente esistito ha fatto sorgere alcune domande ai fan di Bridgerton, che dubitano della possibilità che, nel secondo Settecento, potesse esserci una persona di colore sul trono della Gran Bretagna. L’ipotesi, però, non è da escludere del tutto. La questione non è semplicemente una curiosità dei fan, ma è anche un tema storico molto dibattuto, che non ha una soluzione certa. Al di là della rappresentazione scenica che si fa in Bridgerton, la questione se la Regina Carlotta fosse nera o meno è aperta da tempo nella storiografia e ci sono alcune fonti che spingono per questo scenario. La più celebre riporta a Mario de Valdes y Cocom, famoso storico che ha lavorato con grandi reti in tutto il mondo come History Channel, Discovery e la BBC, il quale ha avanzato l’idea che la Regina Carlotta potesse essere la discendente di un ramo afroamericano della famiglia reale portoghese, che riporterebbe alla nobildonna portoghese Margarita de Castro Souza, con cui l’allora sovrana d’Inghilterra era legata grazie a una lontana parentela. Questa ricostruzione, che spiegherebbe perché la Regina Carlotta in Bridgerton è nera, non trova però conferme unanimi, per cui la questione rimane ampiamente aperta. La storia della Regina Carlotta per anni e anni ha affascinato gli storici, perché, anche se molti considerano difficile che la sovrana fosse realmente nera, un caso del genere aprirebbe scenari davvero interessanti a livello storico. Ad ogni modo, ufficialmente non c’è alcuna certezza che la Regina Carlotta era nera nella realtà, ma non è una questione che interessa moltissimo a Bridgerton, che notoriamente si allontana molto dalla realtà e punta molto più sulla finzione.

Regina Carlotta come era nella realtà

È possibile conoscere qualcosa in più sull’aspetto della Regina Carlotta da alcuni ritratti del tempo e il più famoso è senza ombra di dubbio quello attribuito ad Allan Ramsay, che ha ritratto anche Giorgio III. Il quadro fa parte della Royal Collection Trust e ha un enorme valore e rappresenta la regina con quelli che potrebbero sembrare, secondo molti studiosi, dei tratti afroamericani. In molte altre rappresentazioni la Regina Carlotta ha la pelle bianca, come tutti i regnanti britannici, ma questo quadro è diventato il più famoso ritratto della sovrana anche perché è stato utilizzato da Valdes come prova a sostegno della sua tesi. Ad ogni modo, anche in questo ambito le idee e le fonti differiscono e non c’è alcuna certezza su come era nella realtà la Regina Carlotta: sappiamo solo le parti ufficiali della sua vita, ovvero che è stata data in sposa a Giorgio III ad appena 17 anni e che ha regnato al suo fianco dal 1761 al 1818, diventando la seconda consorte che è stata in carica più a lungo, alle spalle solo del principe Filippo.