Isola dei Famosi Paolo Noise ritirato perché: che problemi di salute ha

All’Isola dei Famosi ieri sera 22 maggio si è ritirato Paolo Noise: quali sono i problemi di salute dopo un doppio malore per lo speaker radiofonico

Un fulmine a ciel sereno ieri sera all’Isola dei famosi 2023 nella puntata del 22 maggio. Dopo un lungo discorso che sembrava un abbandono non di certo forzato, Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro dal reality condotto da Ilary Blasi per motivi di salute. Si tratta del sesto naufrago che si è ritirato in questa edizione, un vero record considerando che si è arrivati alla sesta puntata. Lo speaker radiofonico ha lasciato l’Honduras tra le lacrime ringraziando prima il personale tecnico che lavora al di là delle telecamere per poi lasciarsi andare in un lungo abbraccio con il suo amico di sempre Marco Mazzoli a cui ha chiesto di vincere anche per lui visto che dopo la visita di sua moglie era intenzionato a rimanere fino alla fine del programma per conquistare la vittoria. Anche se in diretta ieri sera Ilary Blasi non ha specificato quali sono i motivi di salute che hanno costretto al ritiro Paolo Noise dall’Isola dei Famosi ci hanno pensato i social a ricostruire il doppio malore avuto dalla voce di Radio 105 a Lo Zoo di 105. I fan del programma ricorderanno sicuramente cosa è successo all’ormai ex naufrago i primi di maggio mentre stava per salire sulla barchetta per pescare insieme a Marco Mazzoli, Paolo Noise ha avuto un malore. All’epoca fu messo sotto osservazione ma non ricoverato in ospedale e ristorato con una flebo per poi tornare nelle ore successive a Playa Tosta su Cayo Cochinos.

Paolo Noise malore

Una frase che però colpì il pubblico social fu quella pronunciata da Marco Mazzoli riguardo allo stato di salute del suo inseparabile amico. Ha detto che a suo parere il radiofonico si è ammazzato di medicine fin dal primo giorno, questa affermazione di Mazzoli ha fatto intuire che dietro il primo malore di Paolo Noise non ci saranno stato solo l’inedia e la stanchezza frutto della fame forzata in Honduras ma che prima di partire per l’Isola dei Famosi 2023 avesse già qualche problema di salute. Ovviamente ripetiamo siamo sempre sul campo delle ipotesi e delle deduzioni perché la produzione non ha ufficializzato nulla sul perché la voce di Radio 105 si è ritirato dall’Isola. Sempre sui social diversi fan hanno spiegato, raccontando di un secondo malore, che problemi di salute ha Paolo Noise e perché ha detto addio al programma condotto da Ilary Blasi. Pare che nelle ore precedenti alla diretta di ieri sera, l’ormai ex naufrago mentre stava camminando abbia avuto un secondo problema di salute dovuto ad un forte calo di pressione e per questo a seguito di ulteriori accertamenti, i medici hanno preferito che per lui arrivasse il momento di lasciare l’Isola. Poco dopo il saluto a tutti, Alvin ha rivelato che Paolo Noise ha lasciato il reality per motivi di salute e che per questioni di privacy non è stato possibile diffondere la vera causa. Come ribadito dallo stesso Paolo Noise, lascia a malincuore il reality segnando un’altra assenza difficile da sopperire per la produzione. Infatti in sei puntate si sono ritirati Claudia Motta, Marco Predolin, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento che insieme allo speaker fanno ben sei naufraghi che hanno salutato il reality.