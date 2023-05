Al Bano e Romina Power sono tornati insieme? L’annuncio

Romina Power con Al Bano all’Arena di Verona per 40 volte 20 con i figli. Sono tornati insieme non nella vita, con il cantante c’è Loredana Lecciso

È tornata insieme una delle coppie simbolo della musica italiana per oltre 20 anni, grazie anche alla loro relazione fuori dal palcoscenico: Al Bano e Romina Power sono stati sposati per quasi trent’anni, e assieme hanno cantato brani che hanno lasciato il segno nella musica italiana, come ad esempio Felicità. I due cantanti si erano conosciuti nel 1967 lavorando assieme nel film Nel sole, ispirato proprio dal primo grande successo discografico della voce pugliese.

La separazione dell’attrice americana dalpa voce di Cellino San Marco, nel 1999, fu uno shock per molti fan, che da allora non sognano che rivederli nuovamente insieme (anche per via della lunga ma molto travagliata relazione successiva del interprete pugliese con la showgirl Loredana Lecciso). E da qualche tempo c’è chi ha pensato che la coppia si sia davvero ricongiunta: d’altronde, stasera i due sono stati nuovamente insieme sul palco dell’Arena di Verona per il grande evento Al Bano 4 volte 20, un grande concerto con cui Carrisi festeggia il suo 80° compleanno. Tra i tanti importanti ospiti che hanno duettato sul palco con la voce di Nostalgia Canaglia, c’è stata appunto anche Romina Power. Una vera sorpresa per il pubblico che oltre i figli dell’artista ha visto allo show anche la storica moglie. Inoltre, incredibilmente, Loredana Lecciso non ha presenziato al programma di Canale 5.

Una situazione che non può che non dare adito a illazioni di vario tipo sul ritorno della coppia di Nel Sole. Ma purtroppo tocca deludere i fan nostalgici: un ritorno di fiamma tra i due è al momento fuori discussione. Al Bano e Romina non sono tornati insieme. All’Arena di Verona l’annucio è stato chiaro, il duo si è ricomposto unicamente per motivi artistici in qualità di colleghi e professionisti, senza alcun coinvolgimento sentimentale in senso stretto. Negli ultimi anni c’è stato infatti un riavvicinamento professionale tra il cantante preferito pugliese e l’attrice americana, che li ha portati a esibirsi di nuovo insieme con i loro grandi successi, ma nulla di più.

Al Bano e Romina Power figli

Al Bano e Romina sono stati sposati dal 1970 al 1999, e hanno avuto in tutto quattro figli: Ylenia Maria Sole, nata nel 1970; Yari Marco, nato nel 1973; Cristèl, nata nel 1985; e Romina Jr. Jolanda, nata nel 1987. Di questi quattro, la storia più misteriosa e, purtroppo, tragica, è quella della primogenita Ylenia, che da gioavnissima era apparsa in alcuni ruoli come attrice e cantante, accanto al padre. Nel 1993 decise di prendersi una pausa dagli studi per partire per un viaggio in solitaria, zaino in spalla, totalmente autofinanziato, dirigendosi in Sudamerica per scrivere un libro sugli artisti di strada e i senzatetto. Ma nel corso del 1994 si persero misteriosamente le sue tracce, e da allora, sebbene siano state fatte molte ricerche, la ragazza non è più strata ritrovata.

Nel 2013, Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia presso il tribunale di Brindisi, e un anno dopo la corte ha sancito che Ylenia Carrisi è morta presumibilmente il 6 gennaio 1994, all’età di 23 anni. Il secondogenito Yari oggi fa il musicista e ha dato spazio alla sua carriera artistica sulla scia di quella dei genitori. Cristel oggi è una mamma di tre figli: Kay 5 anni, Cassia 4 anni e Ryo due anni. È sposata con un famoso magnate Croato, imprenditore nel settore della ristorazione e degli hotel di lusso. Infine, Romina Jr oggi bazzica nel mondo della tv. Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi è stata nel cast come affetto stabile della trasmissione Oggi è un altro Giorno condotta da Serena Bortone. La terzogenita dei figli di Romina Power e Al Bano risulta essere single.