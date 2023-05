Isola dei Famosi chi è stato eliminato ieri sera 22 maggio: nuovo ritiro

Chi è stato eliminato ieri sera 22 maggio all’Isola dei Famosi: saltano le tribù, un altro ritiro a sorpresa e un televoto flash

Sei ritiri in sei puntate all’Isola dei Famosi 2023: nella puntata di ieri sera 22 maggio un naufrago ha dovuto lasciare il reality segnando così un altro colpo inaspettato per la produzione. Si tratta di Paolo Noise considerato tra i favoriti per la vittoria finale ma che per motivi di salute è stato costretto a lasciare il gioco. In nomination e a rischio eliminazione tre concorrenti: Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse. Prima del verdetto però due ospiti sull’Isola: Nikita Pelizon per l’amica Helena e Aldo Montano venuto a supportare Andrea Lo Cicero. Proprio le due coppie si sono cimentate nella prima prova della puntata di ieri sera 22 maggio dell’Isola dei Famosi, una sfida che ha visto vincere Montano e Lo Cicero costringendo le due amiche a subire la Maledizione dell’Isola che manda direttamente al televoto due chicas. Prime polemiche tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci con quest’ultimo che attacca lo speaker per le troppe offese, la voce di Radio 105 sostiene invece che anche il cantante faccia la vittima per le telecamere. La seconda prova ricompensa viene vinta dalle Chicas che così possono mangiare degli hamburger, una breve parentesi prima di altre polemiche con litigio tra Helena e Alessandra dei Jalisse: scambi di accuse, parole poco carine e al centro Fabio Ricci che attacca la modella. Erano tre i naufraghi in nomination: Pamela Camassa, Fabio Ricci e Helena Prestes. A salvarsi il cantante a sorpresa con il 35,2%, ad essere eliminata ieri sera nella puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi è Helena Prestes che ha ottenuto il 30,3% contro il 34,5% di Pamela. Per la modella spostamento in Playa Sant’Elena seguita dall’amica Nikita Pelizon. Chi è stato eliminato definitivamente nella puntata di ieri sera 22 maggio dell’Isola dei Famosi è Christopher Leoni che nel televoto flash con Gian Maria Sainato ha ottenuto solo il 35% delle preferenze contro il 65% dell’altro naufrago presente in Playa Sant’Elena.

Isola dei Famosi 2023 ieri sera 22 maggio: le nomination

Le prime due naufraghe al televoto (senza attendere le nomination ma a causa della prova persa) sono Nathaly e Pamela della tribù delle Chicas. Subito dopo proprio le tribù vengono sciolte e da questo momento sarà tutti contro tutti. Partono così le nomination ieri sera 22 maggio all’Isola dei Famosi con una catena di salvataggio che manda Luca al televoto. Sorpresa per Pamela Camassa con il videomessaggio del fidanzato Filippo Bisciglia e il desiderio da parte della donna di costruire una famiglia, mentre Andrea Lo Cicero vince la prova leader e manda Corinne Clery in nomination. Si passa poi alle nomination: Corinne sceglie Marco Mazzoli perché ritenuto stratega così come Pamela, lo stesso speaker ricambia il voto alla Clery, Nathaly sceglie Fabio mentre il cantante sceglie Corinne Clery come Luca. Anche Cristina e Alessandra fanno il nome di Marco Mazzoli. Chi è in nomination nella puntata di ieri sera 22 maggio all’Isola dei Famosi e va al televoto sono Luca (dopo la catena), Marco Mazzoli, Corinne Clery (per il voto del leader), Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Tutti i naufraghi si trasferiscono a Playa Fantasma.