Isola dei Famosi Nikita e Helena bacio: rivelano dolce segreto

Ieri sera Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi per sostenere Helena Prestes eliminata: la storia della loro amicizia

Serata amara per Helena Prestes ieri sera nella puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi nonostante la sorpresa di Nikita Pelizon. La modella di origini brasiliane ha perso al televoto contro Fabio dei Jalisse e Pamela Camassa venendo eliminata da Playa Palapa. Un’esclusione sorprendente considerando come l’ex concorrente di Pechino Express è considerata da molti la favorita per la vittoria finale grazie ad un fandom più solido rispetto a quello di altri naufraghi. Non è detta l’ultima parola perché Helena resta comunque in gara a Playa Sant’Elena e vivrà almeno una settimana in attesa di scoprire il suo destino. In genere dovrebbe esserci un televoto per l’eliminazione definitiva ma i tanti ritiri di questa edizione dell’Isola dei Famosi hanno stravolto i piani della produzione. Prima del verdetto del televoto, c’è stato però un bel premio di consolazione per Helena Prestes che ha potuto riabbracciare, e non solo, la sua amica Nikita Pelizon reduce della vittoria del Grande Fratello Vip 7. In molti sono rimasti basiti dall’arrivo della fatina perché si vociferava di un ban da parte dell’azienda Mediaset nei confronti di tutti gli ex concorrenti del GF VIP di questa edizione e infatti nessuno di loro è stato intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin ad eccezione di Milena Miconi. Così la presenza dell’influencer triestina è stato anche un incentivo in più per rivelare dettagli sul loro rapporto.

Isola dei Famosi Helena Prestes: la sorpresa di Nikita Pelizon

Inizialmente da lontano Helena non aveva riconosciuto Nikita ma quando ha visto la ragazza avvicinarsi alla riva ha iniziato ad urlare con giubilo felice di poterla riabbracciare e stringere a sé. Era tanto l’entusiasmo per l’arrivo della Pelizon che le due ex concorrenti di Pechino Express che hanno gareggiato in coppia come le modelle hanno ignorato la spiegazione di Alvin riguardo alla prima prova di ieri sera nella puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi. Mentre l’inviato parlava si sono lasciate andare ad una chiacchierata, un abbraccio e tenero bacio sulle labbra. Helena e Nikita hanno così rivelato al pubblico il valore della loro grande amicizia che ha superato tante difficoltà e che ha molto colpito il pubblico social per la sincerità con cui le due ragazze si sono mostrate. Helena Prestes e Nikita Pelizon non sono nuove ai reality come detto infatti anche a Pechino Express avevano dato prova della loro amicizia anche se a causa delle condizioni estreme e per la concitazione, così come tante coppie, ci sono stati screzi e litigi subito però rientrati. Sui social in tanti avevano ipotizzato che le due amiche avessero rotto anche perché durante la permanenza di Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip non c’era stata nessuna sorpresa da parte di Helena Prestes e nemmeno l’influencer aveva parlato dell’amicizia con la modella brasiliana. Alcuni dettagli che avevano fatto temere il peggio per i fandom delle due ragazze ma ieri sera 22 maggio nella puntata dell’Isola dei Famosi ogni voce di crisi è stata messa da parte. A suggellare la loro amicizia un tenero bacio e un sostegno importante da parte di Nikita con Helena che continua a lottare nonostante l’eliminazione.