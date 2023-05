Massimo Ranieri quanti figli ha: oggi la verità su Tiziano Ferro

Massimo Ranieri quanti figli ha oltre a Cristiana Calone riconosciuta dopo anni. La verità su Tiziano Ferro e la sua eredità da cantante

Quanti figli ha Massimo Ranieri è diventata curiosità comune dopo la rivelazione su Tiziano Ferro. Una delle voci più iconiche della musica italiana non dimostra affatto i suoi 71 anni. Il cantante napoletano, nato il 3 maggio 1951, ha iniziato la sua carriera canora giovanissimo, nel 1964, e ormai ha quasi raggiunto i 60 anni di carriera, con ben 31 album realizzati, di cui 23 di studio, 4 live e 4 raccolte. Oltre a questo, Massimo Ranieri si è dedicato anche ad altri ambiti artistici, come quello del teatro, in cui ha rivestito il suo ruolo sia di attore che di regista, e quello televisivo, in qualità di conduttore.

Nel corso della sua vita, il cantante di Perdere l’amore non si è mai sposato una sola volta. Online circola la voce che abbia avuto una moglie, la cantante e scrittrice Franca Sebastiani, deceduta nel 2015 per un tumore, con cui sarebbe convolato a nozze giovanissimo, anche se il rapporto tra i due durò poco. In realtà, sembra che questa informazione non sia del tutto corretta: i due ebbero sì una relazione, ma senza mai sposarsi. Infatti, Massimo Ranieri non riconobbe subito la figlia avuta da Franca Sebastiani, nata nel 1971, Cristiana Calone. La donna ha preso il nome del padre solo nel 1997, quando Massimo Ranieri (che in realtà è un nome d’arte: all’anagrafe, il cantante fa di nome Giovanni Calone) l’ha riconosciuta come propria figlia, anche se la notizia è stata poi resa pubblica solamente dieci anni dopo.

Cristiana Calone ha oggi 51 anni, e ha un buon rapporto col padre, anche se in passato le cose non sono state affatto facili. La figlia del cantante di Rose Rosse ha raccontato tempo fa alla rivista Chi di aver conosciuto la vera identità di suo padre solo quando aveva 10 anni origliando una telefonata della mamma. Anche Cristiana Calone, come il papà, fa la cantante: in passato aveva provato a usare il nome d’arte paterno, Cristiana Ranieri, ma aveva ricevuto una diffida dai legali di Massimo Ranieri anche se oggi ha superato la vicenda. Riguardo a questa storia della figlia a lungo non riconosciuta, la voce di Se Bruciasse la Città si è sempre giustificato dicendo che era giovane (19 anni) e che non sapeva come comportarsi, facendosi convincere di un danno alla sua immagine.

Massimo Ranieri figlio Tiziano Ferro

Massimo Ranieri riguardo a quanti figli ha avuto risponde una sola, appunto Cristiana Calone. Eppure, online circola da tempo una bizzarra teoria, secondo cui il noto cantante Tiziano Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980, sarebbe in realtà figlio proprio di Massimo Ranieri. I due sono cantanti dalla voce eccezionale e di grande fama, e hanno anche una certa somiglianza sia fisica che stilistica, ma tra di loro non c’è alcuna parentela diretta: i genitori di Tiziano Ferro si chiamano Sergio, di professione geometra, e Giuliana, casalinga. Il cantante di Erba di Casa Mia e Tiziano Ferro comunque si conoscono bene e hanno anche un ottimo rapporto professionale (hanno cantato insieme, per esempio, sul palco del Festival di Sanremo nel 2020), e l’interprete laziale ha ammesso che Ranieri è suo padre solo a livello metaforico, come punto di riferimento a livello artistico.