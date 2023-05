Che tempo che fa: ecco quai saranno gli ospiti della puntata di domenica 28 maggio del programma condotto da Fabio Fazio

Quella che andrà in onda nella serata di domenica 28 maggio sarà senza alcun dubbio una puntata storica di Che tempo che fa. Infatti si chiuderà la ventesima edizione della trasmissione condotta da Fabio Fazio, in coppia e in collaborazione con Luciana Littizzetto, ma sarà anche l’ultima volta che il programma sarà trasmesso su RaiTre. E questo perché, come è noto, il conduttore ha annunciato il suo addio definitivo alla Rai, per passare, dalla prossima stagione, a Discovery.

Tra gli protagonisti anche questa volta ci saranno grandi nomi del cinema, della musica, della tv, delle spettacolo e della cultura. L’ospite principale e più importante, in esclusiva tv, sarà il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins. Si parlerà della sua straordinaria carriera, lunga ben 55 anni. dei suoi numerosi ruoli interpretati in svariati film e dei tanti riconoscimenti e premi vinti: due Premi Oscar come Miglior Attore Protagonista, per ll silenzio degli innocenti e per The Father – nulla è come sembra, l’Academy Award, essendo per di più stato l’attore più anziano a vincerlo, cinque BAFTA, di cui uno alla carriera, due Emmy Awards, un David di Donatello, per Quel che resta del giorno, il Cecil B. De Mille Awards, il Golden Globe onorario, premio che la Hollywood Foreign Press Association assegna a chi ha dato un contributo importante al mondo dell’intrattenimento.

Ospiti Che Tempo Che Fa Tavolo stasera 28 maggio

Tra gli ospiti di Che tempo che fa domenica 28 maggio ci sarà poi la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che parlerà degli importanti impegni in cui saranno coinvolti le istituzioni continentali nelle prossime settimane, Aurelio de Laurentiis, che non potrà non soffermarsi sullo storico scudetto vinto dal suo Napoli, il terzo della sua storia, Marco Mengoni ed Elodie, in radio con il duetto Pazza Musica, singolo che fa parte del nuovo album del cantante Materia: Prisma. Presenti anche Roberto Saviano, il professor Roberto Burion e ben quattro giornalisti, tra le firme più importanti e conosciute del panorama nazionale:, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano, Ferruccio de Bortoli e Michele Serra.

A chiudere in bellezza la serata e la ventesima edizione sarà il consueto tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. In questa puntata i protagonisti saranno il frontman dei The Kolors Stash, che parlerà del nuovo singolo Italodisco, che sta spopolando in radio in questi ultimi giorni, le due coppie comiche formate da una parte da Massimo Lopez e Tullio Solenghi e dall’altra da Ale e Franz. Ci sarà spazio anche per il mondo dello sport, con il giovanissimo campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna. Quest’ultimo ha tra l’altro già vinto un argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires nel 2018 e un argento europeo in quel di Torbole. Presenti infine il mago Raul Cremona; Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza come giudice ad Amici, Mara Maionchi e l’attore Francesco Paolantoni. Dunque una puntata ricca di personaggi e di spunti.