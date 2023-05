La promessa serie tv quante puntate sono

La promessa è la serie tv spagnola che animerà i pomeriggi estivi di questo 2023: tutti i dettagli e le informazioni

L’estate apre le porte ad una nuova serie TV con puntate ricche di colpi scena e intrighi da scoprire. Infatti su Canale 5 va in onda La promessa che prende il posto di Uomini e Donne, storico programma condotto da Maria De Filippi che quest’anno si è concluso con due settimane speciali dedicate al best of dell’anno. L’orario della messa in onda de La Promessa è le 14.45, subito dopo Terra Amara. L’obiettivo ovviamente dell’emittente è quello di ottenere un traino da parte della soap opera turca che anche quest’anno ha attirato milioni di telespettatori. Per la serie TV di origine spagnola un’ottima collocazione per conquistare il pubblico italiano. Ogni puntata ha la durata di circa 50 minuti quante sono le puntate de La Promessa è una delle curiosità che più attirano i potenziali appassionati. La prima stagione di quella che è a tutti gli effetti una soap opera come Il Segreto e Una Vita è composta da ben 122 puntate, mentre la seconda stagione ancora inedita anche in Spagna consta di 119 puntate.

La promessa serie TV spagnola

La promessa è ambientata nella Spagna del 1900, più precisamente in quel di Cordova, città dell’Andalusia. A esser raccontata è la storia di Jana, giovane domestica che ha un grande obiettivo, ossia quello di scoprire tutta la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello. La telenovela ha avuto un grandissimo successo in termine di ascolti in terra iberica, dove è stata trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. Insomma, la serie tv sembra davvero avere tutte le carte in regola per riuscire ad appassionare e a conquistare anche il pubblico italiano. La trama, gli intrighi di potere, la sete di vendetta e gli amori difficili che vedono coinvolti tutti protagonisti sembrano quasi fa tornare in mente Il segreto, che, nemmeno a dirlo, ha raggiunto un successo stratosferico nel nostro Paese.

Un altro dettaglio non da poco è rappresentato dal fatto che La Promessa è stata girata a Palazzo El Rincón, Quest’ultimo è uno spettacolare edificio, risalente alla fine del XIX secolo e che ha sede vicino a Madrid. Il tutto è stato organizzato in ben due set di 3.000 metri quadrati, Questo fa senza alcun dubbio capire che La Promessa è stata girata avvalendosi di scenografie e di costumi spettacolari. In molti ci hanno letto e visto delle similitudini, dal punto di vista quantomeno dell’atmosfera, con Downton Abbey, riadattata e riorganizzata ovviamente in versione spagnola. Questa è stata una serie tv britannica, interamente e totalmente dedicata alle vicende dell’aristocratica famiglia Crawley e dei domestici che lavoravano al loro servizio e alle loro dipendenze. Con l’aprirsi del Ventesimo secolo, tragedie, guerre e mutamenti sociali attraversano la Gran Bretagna lasciando un segno. Insomma, qualche punto di contatto si potrà senza alcun dubbio trovare.

Un occhio di riguardo merita anche il cast, ricco di grandi nomi e profili della serialità spagnola. Tra gli attori principali spiccano le figure di Ana Garcés, che veste i panni della protagonista Jana Expósito, e Arturo Sancho, nel ruolo di Manuel Lujàn Ezquerdo. Presente anche Jordi Coll, volto che in Italia è già abbastanza noto grazie ai suoi ruoli in Il Segreto e Una vita, proprio come Manuel Regueiro, Insomma, i pomeriggi estivi di Canale 5 avranno dei protagonisti di tutto rispetto. Non resta che attendere la risposta del pubblico.