La promessa trama e cast della nuova serie tv

La promessa è la nuova soap opera dell’estate di Canale 5: trama e cast del Downton Abbey spagnolo

Dal 29 maggio in onda su Canale 5 La Promessa, serie tv che ha avuto un grandissimo successo in Spagna e che ora sbarca in Italia, dove andrà in onda per tutta l’estate sulla rete ammiraglia della Mediaset alle ore 14.45. Insomma, dopo la messa in onda, tra le altre, di Beautiful e Terra amara, in quella fascia si punta ancora una volta su una soap opera, che nel palinsesto prenderà il posto di Uomini e Donne, programma storico ideato e condotto da Maria De Filippi, che, come sempre nei mesi caldi, andrà in vacanza. La trama è ambientata nella Spagna del 1913, più precisamente in quel Cordova, dove la guerra e le violenze che stanno sconvolgendo il Paese sembrano comunque essere abbastanza distanti e lontane. Le vicende si incentrano in gran parte sui Marchesi di Lujan, che sono proprietari del Palazzo La Promesa, situato nella valle di Los Pedroches. Tra i protagonisti c’è Tomàs, erede della famiglia e che sta per sposarsi. E poi c’è Manuel, figlio dei marchesi che, nel dirigersi verso la tenuta dei suoi genitori, perde il controllo dell’aereo che sta pilotando. Nei dintorni c’è però Jana Exposito, che lo salva, trascinandolo lontano dalle fiamme. La giovane rifiuta del denaro in cambio, ma allo stesso tempo ha una controproposta, ossia vuole essere assunta come cameriera del Palazzo. L’obiettivo della giovane è in realtà però solo e soltanto uno: quello di scoprire la verità sulla morte di sua madre e la sparizione di suo fratello. Ma ben presto la ragazza finisce per innamorarsi di Manuel e il tutto la porta a fare i conti con decisioni sempre più complicate e difficili.

La promessa tutti gli attori: ecco il cast della serie tv

Il cast di attori che hanno partecipato a La Promessa è ricco di attori molto noti nel mondo della serialità spagnola. Nei panni di Jana Expósito c’è Ana Garcés, molto nota nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. Manuel de Luján Ezquerd invece è Arturo Sancho. Il classe 1989 ha lavorato nel film Gli eredi della Terra. Jordi Coll veste i panni di Tomás Luján, fratello di Manuel. Quest’ultimo è conosciuto anche in Italia per esser stato Don Gonzalo ne Il segreto e Simón in Una vita. Insomma, un volto non certo nuovo. Alonso de Luján è invece interpretato da Manuel Regueiro, anche lui protagonista in Una vita e Il segreto, dove ha interpretato rispettivamente Arturo Valverde e Ignacio Solozàbal. A completare il cast sono Eva Martín, che interpreta Cruz Ezquerdo de Luján, Joaquín Climent, che è Rómulo Baeza, Antonio Velázquez, che è Mauro Moreno e Carmen Asecas, che ha il ruolo di Catalina de Luján. Dunque tantissimi nomi di spicco e una trama intricata per una serie tv che punta, dopo aver sfondato in Spagna, a conquistare anche il pubblico italiano, proprio come successo per Il Segreto e Una vita. Gli episodi della prima stagione sono 122 e ciascuno avrà la durata di circa 50 minuti. Non resta che attendere il primo appuntamento.