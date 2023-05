Isola dei Famosi chi è stato eliminato ieri sera 29 maggio: percentuali

Chi è stato eliminato ieri sera 29 maggio all’Isola dei Famosi: televoto schiacciante e nomination sorprendenti

Chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 29 maggio dell’Isola dei Famosi è uno tra Luca Vetrone, Nathaly Caldonazzo, Marco Mazzoli, Corinne Clery e Pamela Camassa. Erano cinque infatti i naufraghi in nomination per una finale del reality sempre più vicina e in una edizione dettata dai tanti ritiri. Proprio per questo chi è uscito ieri sera a causa del televoto ha potuto decidere se restare in Playa Sant’Elena o essere definitivamente eliminato. Prima del verdetto rivelato da Ilary Blasi, si è parlato degli scontri sempre più frequenti tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero anche se davanti alle telecamere e la diretta della puntata non si sono espressi con gli stessi toni visti durante la settimana. Per decidere il leader assoluto si è tenuta una prova leader tra i due con Andrea Lo Cicero vittorioso che ha deciso di non mandare direttamente al televoto lo speaker di Radio 105. Per gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi è proprio lui il favorito per la vittoria finale. A rientrare in gioco anche Helena e Gian Maria Sainato che confinati in Playa Sant’Elena riescono a tornare insieme agli altri naufraghi grazie alla prova vinta dalla modella brasiliana contro Alessandra, Pamela e Cristina. Chi è stato eliminato ieri sera 29 maggio all’Isola dei Famosi è Corinne Clery che ha ottenuto solo il 7% delle preferenze da parte del pubblico da casa. Il televoto è stato vinto da Marco Mazzoli che ha ottenuto il 54% delle preferenze dimostrando ancora una volta di essere il più apprezzato. Secondo posto per Pamela Camassa con un ottimo 21% mentre riescono a superare il televoto per un soffio sia Nathaly Caldonazzo con il 10% che Luca Vetrone che si è fermato all’8%.

Isola dei Famosi 2023 ieri sera 22 maggio: le nomination

Dopo aver vinto la prova tra le donne, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, vincitore della prova contro Marco Mazzoli, danno inizio ad una catena di salvataggio che determinata il primo naufrago nominato. Cristina viene salvata per prima poi arriva il turno di Luca, Marco, Fabio e Alessandra. Per questo ad andare al televoto la prossima settimana sarà ancora una volta Nathaly Caldonazzo. Sempre Pamela e Andrea si sfidano per stabilire chi sarà il leader della settimana e a vincere è la fidanzata di Filippo Bisciglia che così è immune e ha la possibilità di salvare un naufrago dal televoto. Ieri sera 29 marzo nella puntata dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha iniziato le classiche nomination scegliendo Marco così come fatto da Luca. Gian Maria e Alessandra hanno fatto il nome proprio di Vetrone, mentre la cantante dei Jalisse è stata votata da Helena, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Nathaly e Fabio hanno nominato Andrea Lo Cicero. A decidere chi è andato al televoto è stata Pamela Camassa che da leader ha potuto scegliere di mandare un naufrago in nomination e salvarne un altro. Alla fine sceglie di salvare Alessandra e condannare Fabio. Chi è stato nominato ieri sera 9 marzo all’Isola dei Famosi sono così Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse.