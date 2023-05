Oriana Marzoli a casa di Antonino: la confessione di Daniele Dal Moro

La confessione di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli, che sarebbe andata a casa Antonino Spinalbese, ha portato alla reazione dell’attrice

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno senza alcun dubbio riempito pagine e pagine di gossip e di cronaca rosa. La loro storia d’amore, che si è sviluppata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è giunta al termine e al capolinea da ormai un bel di tempo, con tanto di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma i due continuano a far parlar di sé, anche solo e soltanto perché i fan degli Oriele su Twitter non riescono a darsi pace di come questa love story sia finita in modo così repentino e brutto. La Marzoli e Dal Moro, in particolare l’influencer, però prima hanno chiesto rispetto per questa decisione, non volendo tornare più di tanto sull’argomento per poi parlare sui social riguardo le cause della rottura.

La risposta di Daniele alle accuse del fandom di Oriana però è stata molto più dura e articolata, scatenando e creando un vero e proprio caso. Infatti, durante una diretta social, ha parlato di nuovo del loro rapporto per poi sferrare un attacco frontale alla sua ex attraverso una storia Instagram. Una storia che è stata rimossa dopo qualche minuto, ma ormai gli screen effettuati dai suoi seguaci avevano iniziato a fare il giro del web. E la risposta della bionda Reina venezuelana ovviamente non si è fatta attendere.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro cosa è successo

L’intento iniziale di Daniele, attraverso la diretta, era quello di parlare con i suoi fan e fare chiarezza sulla fine di questa tanto chiacchierata storia d’amore. A farlo scatenare e reagire sono stati però alcuni insulti pesanti ricevuti. Ed è proprio per questo che è passato al contrattacco. Dal Moro ha infatti accusato, semza troppi giri di parole, Oriana Marzoli di esser andata a casa di Antonino Spinalbese subito dopo la festa organizzata da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. Ed è proprio per questo che non dovrebbe assolutamente dare alcun tipo di spiegazione e giustificazione nel suo vedersi con Edoardo Donnamaria e la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, ovvero i Donnalisi. Il suo obiettivo ora è solo voltare pagina e ripartire, non volendo più parlare della sua precedente relazione.

Non si è fatta ovviamente attendere la replica piccata della ex fidanzata, arrivata, anche in questo caso, tramite una storia Instagram. Una storia dove l’influencer si è, in un certo senso, voluta tirare indietro nel gioco delle provocazioni, dei botta e risposta e delle frecciate, sottolineando come comunque, chi deve sapere la verità su quello che è successo tra loro, la sa fin troppo bene. Inoltre i fan, quando la spagnola parla di una persona non amica che sa quanto accaduto, hanno fin da subito pensato subito che si riferisse ad Antonella Fiordelisi, sua nemica, ma amica di Daniele Dal Moro, come confermato da quest’ultimo. Insomma, appare chiaro ed evidente che Oriana e Daniele si son lasciati e che difficilmente gli Oriele non torneranno insieme, ma che anzi, quantomeno a oggi, i rapporti sono tutt’altro che cordiali e idilliaci. E la sensazione è che qualche altra stoccata possa arrivare.