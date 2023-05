Sabrina Salerno seno rifatto: arriva la perizia FOTO

Sabrina Salerno non ha il seno rifatto e dopo le accuse di Angela Cavagna pubblica una foto con perizia per ripristinare la verità

Negli anni 90 il seno rifatto di Sabrina Salerno arrivò addirittura in tribunale e il quesito sul prima e il dopo della cantante è tornato di recente in auge. Ad infiammare le polemiche è stata ancora una volta Angela Cavagna, meglio nota come l’infermiera di Striscia la Notizia. In una recente intervista al Corriere della Sera l’ex icona sexy degli anni 80 e 90 del tg satirico ha parlato della sua carriera e di quanto abbia voluto mettere la parola fine di sua spontanea volontà alla popolarità. Oltre a parlare di sé la Cavagna si è lasciata ad andare ad una frecciata dal sapore vintage visto che ha, volontariamente o con ingenuità, rievocato un vecchio polverone avvenuto anni fa tra lei e Sabrina Salerno. All’epoca erano entrambe famosissime e probabilmente anche “rivali” per contendersi la scena di più belle degli anni 90. Una era una cantante in ascesa oltre che un’attrice, l’altra era il volto più atteso della TV e di Striscia la Notizia. Così facendo fede alle loro origini genovesi, Angela Cavagna dichiarò che Sabrina Salerno si era rifatta il seno. Anche di recente ha infatti affermato che quella sua famosa affermazione era vera perché essendo entrambe della stessa città natale si conoscevano di vista e che quindi lei si ricordava che la voce di Boys Boys Boys era piatta prima di diventare una star. Infatti le due si conoscono da quando avevano 16 anni. La vicenda finì addirittura in tribunale perché la cantante querelò l’infermiera del noto tg satirico per questa sua uscita sul suo fisico. In quell’occasione finì tutto in una bolla di sapone perché i legali della Cavagna chiesero che la Salerno si presentasse in aula per una prova pratica con un esperto, episodio mai avvenuto. La notizia del seno rifatto giudicata falsa dalla cantante ligure la perseguita da trenta anni a questa parte e l’ha costretta ancora oggi a dover smentire con prove alla mano di aver ricevuto calunnie sul suo aspetto fisico.

Sabrina Salerno seno rifatto

Questa volta Sabrina Salerno ha postato su Instagram un certificato sulle sue mammelle che attestano la loro naturalezza e nello specifico l’assenza di protesi al silicone. Quindi stando al certificato pubblicato sul suo account social, con foto allegate per dimostrare la sua prosperità naturale, il seno di Sabrina Salerno non è rifatto dal chirurgo plastico e non ha fatto nemmeno ricorso a ritocchini di chirurgia estetica. L’epoca dei social ha consentito così alla ex concorrente di Ballando con le stelle di pubblicare per la prima volta una perizia, tra l’altro datata 29 maggio 2023, senza fermarsi alle classiche smentite a mezzo stampa che ha spesso fatto per rispondere alle critiche sul suo fisico. Nel documento il direttore della UOC di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Regionale di Treviso Giorgio Berna esclude in maniera assoluta la presenza di mammelle con protesi. Tra i commenti presenti al post di Sabrina Salerno anche quello di Alba Parietti che ha definito il seno della cantante e showgirl come quello più famoso d’Italia.