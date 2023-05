Marco Mengoni tour 2023 biglietti prezzi

Al via il tour estivo di Marco Mengoni negli stadi 2023 che tocca molte città italiane: dove acquistare i biglietti e i prezzi

Il 2023 è stato senza alcun dubbio un anno d’oro e magico per Marco Mengoni. Tutto è cominciato a febbraio con il trionfo al Festival di Sanremo con il brano Due vite. Vittoria a cui ha fatto seguito la partecipazione, sempre con lo stesso pezzo, all’Eurovision Song Contest, svoltosi in quel di Liverpool. Un’avventura conclusa con un quarto posto che ha lasciato un leggero amaro in bocca e un po’ di delusione, visto il podio che è stato a dir poco sfiorato e, a un certo punto, è sembrato davvero possibile e alla portata. E non possono essere dimenticati i concerti in alcune città europee, che hanno fatto registrare quasi sempre il pienone.

Un qualcosa che molto probabilmente è servito per scaldare la voce, per allenarsi e per prepararsi in vista del tour estivo, che partirà nel mese di giugno e che toccherà tantissime città italiane. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, anche se molte date sono già sold-out, tra cui quelle allo stadio San Siro di Milano e al Circo Massimo di Roma rispettivamente dell’8 e del 15 luglio. Il cantante laziale comunque si esibirà anche a Padova (20 giugno), Salerno (24 e 25 giugno), Torino (5 luglio), Bibione (17 giugno), Bari (28 giugno) e Bologna (1 luglio). I prezzi dei tagliandi partono da circa 50 euro per il parterre in piedi fino ad arrivare ai 70 euro delle tribune.

Marco Mengoni tour 2023 scaletta

Ma quali saranno le canzoni interpretate da Marco Mengoni in quest’attesissimo tour? Ovviamente non potrà mancare Due Vite, con cui ha conquistato e sbaragliato la concorrenza all’Ariston, ma nemmeno tutti i brani contenuti nel suo ultimo album, uscito qualche giorno fa, intitolato Materia (Prisma). Un album che contiene anche il duetto con Elodie in Pazza Musica, che sta già spopolando in radio. Ovviamente non potrà però esserci una sorta di vero e proprio tuffo nel passato, con tutti quei brani che l’hanno portato al successo. Un esempio può senza alcun dubbio essere la scaletta del concerto svoltosi a Parigi lo scorso 24 aprile: Ma stasera, Mi fiderò, No stress, Guerriero, Duemila volte, Voglio Muhammad Ali, Onde, Proibito, Sai che, Hola, Ti ho voluto bene veramente, Fiori d’orgoglio, In città, Io ti aspetto, Esseri umani, Proteggiti da me, L’essenziale, Due vite. Insomma, un bel mix tra presente e passato, ma è molto probabile che ci siano anche delle novità e delle sorprese.

Insomma, ciò che è certo e che sarà un vero e proprio spettacolo dalla durata di circa due ore. Non resta che attendere la data zero, che darà il via a questo viaggio fatto da otto tappe. Una data zero che ci sarà allo stadio comunale di Bibione il 17 giugno. Lo stesso Mengoni, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia, ha raccontato dell’importanza di tour e di una grandissima attesa che coinvolge senza alcun dubbio anche lui. Importante per lui anche parlare del nuovo album, che chiude una trilogia dopo Terra e Pelle. Ora però non resta che far parlare il palco e la musica.