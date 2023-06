Scaletta canzoni Vasco 2023: date concerti

L’estate 2023 sarà caratterizzata dai concerti di Vasco Rossi: le date del tour, la scaletta delle canzoni e i prezzi dei biglietti

Il tour estivo negli stadi di Vasco Rossi sta per iniziare e per prendere il via. Insomma, l’attesa di tutti i suoi fan sta ufficialmente e definitivamente per finire. 11 i concerti previsti, con la data zero che è prevista proprio oggi 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, presso lo stadio Romeo Neri di Rimini. Il 6, il 7, l’11 e il 12 Blasco si esibirà allo stadio Dall’Ara di Bologna, il 16 e il 17 allo stadio Olimpico di Roma, il 22 il 23 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, il 28 e il 29 allo stadio Arechi di Salerno.

Per quel che riguarda la scaletta, ovviamente ci sarà un mix delle sue canzone più famose e conosciute, viaggiando inevitabilmente tra presente e passato, con molti dei brani tratti da tutti i suoi album compreso l’ultimo, uscito a novembre del 2021. XI comandamento, L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire, Senza parole, Amore aiuto, Muoviti,La pioggia alla domenica, Un Senso, Tu ce l’hai con me, C’è chi dice no, Siamo soli, Una canzone d’amore buttata via, Ti taglio la gola, Rewind, Eh già, Siamo qui, Toffee, Sally, Anima fragile, Siamo solo noi, Vita spericolata, Albachiara: questi soltanto alcuni dei suoi successi, che non potranno certo mancare in uno spettacolo che potrebbe durare circa tre ore.

Vasco 2023 biglietti prezzi

I biglietti per i concerti di Vasco Rossi in quest’estate 2023 che lo vedrà grande protagonista sono disponibili sui circuiti Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.it sia online che nei vari punti vendita autorizzati sparsi in tutta Italia. Ma quali sono i prezzi dei tagliandi? Il parterre sul prato, posto proprio sotto e ai lati del palco, è senza alcun dubbio il settore più costoso, con i 97,52 euro per il prato gold e 85,33 euro per il prato. Per quel che riguarda i posti a sedere, si parte dai 109,71 euro per la tribuna, scendendo ai circa 80 e 70 dei distinti e dei settori laterali. Per quel che riguarda le Curve si scende intorno ai 50 euro. Ovviamente poi il tutto varia da stadio a stadio. Per esempio, all’Olimpico di Roma il costo è di 109,71 euro per la tribuna Monte Mario numerata, 80,45 euro per i distinti nord e sud ovest numerati e 51,20 euro per la curva nord e sud numerata. Pagano invece 51,20 euro invece i diversamente abili mentre l’accompagnatore di questi ultimi entra sempre gratis.

Va detto però che, consultando e leggendo sui vari circuiti online di vendita, a oggi tutte le date appaiono esaurite e sold out, anche se è vi è qualche possibilità sulla piattaforma FanSale di Ticketone, dove i tagliandi sono messi i vendita dagli stessi fan allo stesso prezzo e semplicemente inserendo il codice numerico presente sui biglietti. Insomma, una sorta di speranza per chi ama Blasco e vorrebbe godersi una serata speciale in quest’estate 2023. Ma chissa che. vedendo il riscontro e il pienone, il cantautore non dedica di annunciare altre date a sorpresa, magari per i prossimi mesi.