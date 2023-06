L’ Amica Geniale stasera su RaiTre replica o nuova stagione?

L’Amica geniale torna su Rai 3: quando arrivano le nuove puntate della serie tratta dai libri di Elena Ferrante

Le puntante de L’amica geniale tornano in onda ma stavolta su Rai 3. C’è grande attesa per il nuovo racconto tratto dai romanzi bestseller di Elena Ferrante e il pubblico ha appreso con entusiasmo la notizia della nuova programmazione. Ritroveremo, quindi, Elena Greco e Lila Cerullo, amiche e nemiche in una Napoli prima e un’Italia poi in costante cambiamento. L’autrice ha analizzato 60 anni della loro e nostra storia, riuscendo a emozionare il pubblico di tutto il mondo (basti pensare all’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti, ndr). Viene però da chiedersi se su Rai 3 andranno in onda stasera le puntate della quarta stagione. La risposta è purtroppo negativa.

Quando ciò accadrà, di certo la rete scelta sarà Rai 1. In questo caso il terzo canale, orfano di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, propone il sabato sera in replica la prima stagione de L’Amica Geniale, riavvolgendo il nastro. Un modo per rinfrescare la memoria dei fan, magari in vista di un lancio de la quarta stagione non così distante. Avremo quindi modo di rivedere le due protagoniste bambine, rivivendo con loro i traumi dell’infanzia, che le hanno irrimediabilmente segnate. Non mancheranno scene difficili da digerire, ma di certo in tantissimi ritorneranno nel mondo di Elena Ferrante per commuoversi.

L’Amica Geniale quante puntate sono

A distanza di cinque anni dalla prima messa in onda, che risale a novembre 2018, Rai 3 ripropone la prima stagione de L’amica geniale. Sabato 3 giugno, in prima serata, potremo vedere le prime due puntate, dal titolo Le bambole e I soldi. Due ore e poco più di trasmissione e, stando al palinsesto Rai, questo appuntamento durerà ancora per un po’. Sabato 10 giugno vedremo le puntate 3 e 4, dal titolo Le metamorfosi e La smarginatura. Sabato 17 giugno, invece, spazio a Le scarpe e L’isola, puntate 5 e 6. Gran finale, poi, sabato 24 giugno, con I fidanzati e l’ultima puntata La promessa. Un mese con Elena Ferrante, dunque, ma proviamo ora a dare qualche informazione sulla quarta stagione, attesissima. È chiaro come la Rai stia preparando il terreno per il gran ritorno della serie TV, ma quando potremo aspettarci le nuove puntate? Occorrerà avere pazienza fino al 2024, purtroppo, quando saranno trasmessi gli ultimi otto episodi girati, concludendo la storia di Lina e Lenù, interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco nelle prime tre stagioni.

Le due hanno però detto addio agli amatissimi personaggi, che richiedevano volti differenti nel rispetto degli anni trascorsi. La quarta stagione infatti analizzerà la fase adulta e forse anche quella più anziana delle amiche e nemiche napoletane. Si è deciso quindi di fare di Irene Maiorino la nuova Lila e di Alba Rohrwacher la nuova Lenù. Facile pensare come Rai 3 voglia mandare in onda le prime tre stagioni ma non sono ancora state fornite informazioni in merito. Ciò che è certo è che tutte le puntate sono visibili in streaming. Non serve far altro che scaricare l’app della piattaforma online RaiPlay su qualsiasi dispositivo per accedere all’enorme catalogo della rete nazionale italiana, a costo zero.