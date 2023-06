Blanca stasera su Rai 1 replica o nuove puntate?

Stasera su Rai 1 va in onda Blanca: si tratta di una replica o di nuove puntate della serie? Tutti i dettagli

Con l’estate ormai alle porte, la programmazione televisiva vive una fase di rivoluzione, con molti programmi che vanno in standby e nuove uscite che lasciano spazio a vecchie repliche. È il caso, ad esempio, di Rai 1, che sta vivendo questa fase di transizione riproponendo alcuni grandi successi del proprio palinsesto, in attesa che tornino con le nuove puntate. Stasera domenica 4 giugno, ad esempio, andrà in onda la prima puntata della prima stagione di Blanca, originariamente trasmessa a novembre 2021. Stasera, dunque, va in onda una replica di Blanca, non una nuova puntata, per cui ci sarà ancora da attendere un pochino. La serie vede come protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca Ferrando, una giovane ragazza cieca sin dall’età di dodici anni, che sogna di collaborare con la polizia e vi entra come consulente, accompagnata dal suo fido cane guida Linneo. La fiction di Rai 1 procede tra i singoli casi che di puntata in puntata si pongono all’attenzione di Blanca e dell’ispettore Michele Liguori e una trama relativa al passato della ragazza, che ha perso la vista in un incendio in cui ha perso la vita anche sua sorella maggiore Beatrice e che racchiude moltissimi segreti. Non manca anche la sottotrama amorosa, che vede Blanca finire in un complesso triangolo amoroso proprio tra l’ispettore Liguori e il giovane chef Nanni Busalla, ma entrambi gli uomini nascondono dei tormenti personali che inficiano sui rapporti che costruiscono con Blanca.

Blanca quante puntate sono

In totale sono sei le puntate della prima stagione di Blanca. Sei episodi molto lunghi, dalla durata di circa 100 minuti, che verranno trasmessi tutti quanto in replica su Rai 1. Si parte stasera domenica 4 giugno con la prima puntata, dal titolo Senza occhi, in cui si fa la conoscenza di Blanca e del suo adorabile Linneo e ha inizio il tirocinio, tra la perplessità generale, della giovane non vedente in polizia. L’appuntamento con Blanca torna poi domani sera, con la puntata Fantasmi, la seconda della prima stagionerà e lo stesso schema dovrebbe ripetersi anche per le prossime settimane, con le puntate di Blanca in programma la domenica e il lunedì sera, ma quando si tratta di repliche è facile che ci sia qualche cambio di programmazione, per cui occorre rimanere aggiornati per sapere con esattezza quando andrà in onda Blanca su Rai 1. La serie, essendo uscita nella coda del 2021, è ovviamente tutta disponibile sul catalogo di Rai Play, per cui, chi non volesse seguire l’appuntamento settimanale per vedere Blanca, può recuperare quando vuole tutte le puntate in streaming sull’applicazione della Rai, così come può farlo su Netflix, visto che Blanca è presente anche su questa piattaforma. Nessuna notizia, invece, ancora sulla data d’uscita delle nuove puntate, ma è possibile che la messa in onda di questa replica possa fare da preludio a qualche annuncio nelle prossime settimane, visto che la sensazione è che la seconda stagione di Blanca possa arrivare verso la fine del 2023.