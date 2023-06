Scaletta Elisa Arena di Verona 2023

Il tour di Elisa ha ufficialmente preso il via, con una data all’Arena di Verona. Ma quale sarà la scaletta dei suoi concerti?

Nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona ha preso il via ufficialmente il tour di Elisa, una delle cantanti italiane più amate. Oggi l’artista replicherà per la seconda di due serate evento a dir poco speciali, intitolate An Intimate Arena, Two nights only. Questo sarà comunque solo e soltanto l’inizio di una serie di concerti che la vedranno impegnata in molte tappe e in molte città per dei mesi impegnativi, ma vissuti a stretto contatto con i suoi numerosi fan.

Ma quali saranno le canzoni in cui la nativa di Trieste si esibirà anche in questa serata? Innanzitutto va detto che il live prenderà il via alle ore 21 e che lo spettacolo dovrebbe durare circa tre ore. Ovviamente non potrà mancare il brano O forse sei tu, con cui ha chiuso al secondo posto il Festival di Sanremo dell’anno scorso. Ci sarà però poi anche una sorta di mix tra successi del passato e brani un po’ più recenti. Promettimi tu, Anche fragile, Una poesia anche per te, No hero, L’anima vola, Eppure sentire, Luce (tramonti a nord est), Gli ostacoli del cuore, Se piovesse il tuo nome, Togheter, A modo tuo: questi soltanto alcuni pezzi che risuoneranno questa notte in quel dell’Arena. Ma ce ne saranno senza alcun dubbio anche molti altri.

Elisa date tour 2023

Ma, come detto e anticipato, questi due concerti segneranno soltanto l’inizio di un breve tour estivo per la 45enne. Il 24 giugno infatti Elisa Toffoli sarà in quel di Reggio Emilia, più precisamente a Campovolo, sede di storici concerti, dove si svolgerà l’evento Italia loves Romagna.. Il 1 luglio invece la triestina sarà tra le protagoniste dell’Eolie Music Fest, che si terrà sulla spiaggia di Pollara, sita nell’Isola di Salina in quel di Messina. In realtà i due eventi all’Arena segnano la conclusione di un periodo intenso per la cantautrice, che è stata protagonista di quello che è stato appunto chiamato An Intimate Night tour. Un qualcosa che è stato un vero è proprio viaggio su e giù per il BelPaese è che, tra fine 2022 e inizio 2023, l’ha portata a toccare moltissime città italiane.

Trieste, Bologna. Milano, Torino, Firenze, Roma e Catania, questi i luoghi dove Elisa si è esibita, spesso facendo doppie date e facendo registrare non pochi sold out. Ora non resta che attendere che cosa succederà in questi mesi estivi, ma anche entro la fine del 2023, dove sicuramente la donna sarà protagonista di altri eventi e festival. Il prossimo appuntamento intanto, come detto, sarà il 24 giugno, quando, come già sottolineato, sarà nel cast degli artisti che parteciperanno al concerto Italia Loves Romagna, organizzato per dare sostegno e aiutare le zone e le popolazioni colpite dall’alluvione del mese di maggio. L’evento sarà alla RCF Arena di Reggio Emilia. Per il resto non resta che attendere ulteriori date o ulteriori partecipazioni a sorpresa. Come quella, di un po’ di settimane fa, al concerto di Elodie, al Forum di Assago.