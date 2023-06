Isola dei Famosi chi è stato eliminato ieri sera 5 giugno: le percentuali

Chi è stato eliminato ieri sera 5 giugno durante la puntata dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5: ecco che cosa ha detto il televoto

Chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 5 giugno de L’Isola dei Famosi. La scelta è stata tra Fabio Ricci e Nathaly Caldonazzo. Nel corso della serata la padrona di casa Ilary Blasi ha comunicato ai naufraghi e al pubblico la decisione del televoto. Soltanto due dunque i concorrenti in nomination per una finale che è via via sempre più vicina, in un’edizione dettata dai tanti ritiri. Prima del verdetto, nella puntata si è parlato tantissimo degli scontri tra Nathaly e Helena Prestes, ormai isolate dagli altri, e il resto del gruppo, secondo le due ormai sempre più capeggiato da Andrea Lo Cicero. Ad attaccare duramente le due sono stati Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato. Chi è stato eliminato da L’Isola dei Famosi è la Caldonazzo. I due nominati sono stati divisi da pochissimi voti, con il membro di Jalisse, che è stato salvato dal 50,58 contro il 49,42 dell’eliminata.

Per decidere il leader e la salvezza dalla possibile eliminazione, attraverso un televoto flash, i protagonisti si sono sfidati in dei duelli, con gli sconfitti Helena Prestes, Alessandra Drusian, vittima di un attacco di panico, Fabio Ricci, Andre Lo Cicero e Gian Maria Sainato, non salvato da i suoi compagni, che si sono confrontati appunto in un televoto di breve durata e che ha caratterizzato la seconda parte dell’appuntamento di ieri. A dover lasciare l’Isola è stato Fabio Ricci, che dunque deve anche salutare la sua Alessandra. compagna di vita, oltre che nel duo dei Jalisse. Il più votato è stato Lo Cicero (33%), seguito da Helena (32%), Gian Maria (15%), la Drusian (13%). Solo 7% per il componente dei Jalisse. Insomma, un televoto davvero senza appello per il cantante. Entrambi i due eliminati si sono poi ritrovati sull’ultima spiaggia, con il secondo televoto che li ha visti di nuovo uno contro l’altro. Questa però a salvarsi, forse un po’ a sorpresa visto il primo risultato, è la donna, che dunque rimane ancora una protagonista della trasmissione, mentre l’uomo torna definitivamente a casa.

Isola dei Famosi 2023 ieri sera 5 giugno: le nomination

A concludere la puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi sono, come sempre accade in ogni episodio, le nomination. Nessuna sorpresa particolare e nessun colpp di scene con le votazioni del gruppo dei naufraghi, dove quasi tutti, visto anche quanto accaduto all’inizio della puntata e le continue scaramucce, votano Helena. Il compito può arduo però spetta a Pamela Camassa. prima finalista e ancora leader della settimana. Per lei è nomination palese. La donna, stupendo un po’ tutti, fa il nome di Gian Maria Sainato. Il motivo? “Per tutelare il gruppo delle Oche Selvagge”. Fin troppo chiara la frecciata alla stessa Helena e Nathaly Caldonazzo. Insomma, dopo questa scelta la serata ormai volge al termine, con il lancio del televoto che stabilirà il prossimo eliminato. Chi sara a salvarsi? Chi invece proseguirà nella sua avventura e potrà puntare alla vittoria finale?