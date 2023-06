Isola dei Famosi primo finalista: verdetto scontato

Chi è il primo finalista de L’Isola dei Famosi: l’annuncio è arrivato durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 5 giugno

Chi è il primo finalista de L’Isola dei Famosi è stato deciso nella puntata del 5 giugno, andata in onda su Canale 5. Il tutto è stato stabilito in primis in una serie di duelli, che hanno visto sfidarsi quasi tutti i naufraghi tra di loro. Pamela Camassa ha battuto Helena Prestes, Alessandra Drusian, vittima di un attacco di panico durante la prova, ha dovuto alzare bandiera bianca contro Cristina Scuccia, mentre Marco Mazzoli e Luca Vetrone hanno superato Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci in una vera e propria prova di forza, che ha tenuto il pubblico da casa e anche quello presente in studio con il fiato sospeso.

A decidere il primo finalista è stata una sfida tra i quattro, dove a vincere è stato chi è riuscito a restare appeso il più a lungo possibile a una sorta di vera e propria sbarra, posta e situata ovviamente al di sopra dell’acqua. A spuntarla è stata Pamela Camassa , che dunque si conferma anche leader settimanale per la seconda volta consecutiva, con Cristina Scuccia che è stata l’ultima ad arrendersi dopo oltre 9 minuti di resistenza. I due uomini invece hanno molto probabilmente pagato lo sforzo fisico fatto nella prova precedente e sono quindi stati i primi due a cedere, lasciando spazio alle due compagne di avventura.

Isola dei Famosi pronostici vincitore

Ma chi è il favorito per vincere quest’edizione de L’Isola dei Famosi? Sicuramente la Camassa, avendo guadagnato un posto in finale con largo anticipo rispetto agli altri concorrenti, si pone in una posizione che potrebbe vederla come una seria candidata alla vittoria finale del reality show targato Mediaset. Un occhio di riguardo però merita senza alcun dubbio anche chi è si è giocato fino all’ultimo proprio quest’ ambito traguardo per l’ultimo atto del programma in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Infatti, stando alle quote e ai pronostici dei bookmakers, i tre favoriti principali, oltre alla prima finalista, sarebbero proprio Cristina Scuccia e Marco Mazzoli. Occhio però ad Andrea Lo Cicero, L’ex rugbista ha sicuramente un grande appeal sul pubblico da casa e potrebbe senza alcun dubbio dire la sua durante un ipotetico televoto, come dimostrato nel confronto avvenuto per la seconda eliminazione nella puntata di ieri 5 giugno.

Insomma, a regnare, quantomeno fino a ora, sembra essere davvero l’incertezza e l’equilibrio. In realtà una seria candidata al successo, stando a rumors e indiscrezioni, era Nathaly Caldonazzo ed è per questo che la sua eliminazione al televoto ha un po’ sorpreso e stupito tutti, anche se la soubrette ha ancora la chance dell’ultima spiaggia. Ed è per questo che, fino all’ultima puntata, non possono essere escluse sorprese e copi di scena, che potrebbero inevitabilmente condizionare le previsioni legate ai favoriti per la vittoria finale della trasmissione. Sicuramente però la serata del 5 giugno ha iniziato a segnare il percorso e la strada. Non resta che attendere che cosa accadrà nelle prossime settimana e scoprire chi saranno gli altri finalisti che si giocheranno il trionfo.