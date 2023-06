La ragazza e l’ufficiale quante puntate sono

La ragazza e l’ufficiale è l’ennesima serie tv turca che dominerà nel palinsesto di Canale 5: numero puntate, trama e cast

Dopo il grande successo che sta avendo e ottenendo, dati Auditel e ascolti alla mano, Terra amara, Canale 5 decide di scommettere e di puntare ancora una volta su una serie tv turca. Il riferimento questa volta è a La ragazza e l’ufficiale, pronta a sbarcare e a entrare a far parte del palinsesto e della programmazione della rete ammiraglia di Mediaset. La prima puntata è prevista proprio per venerdì 9 giugno. Nella versione originale, gli episodi totali sono in tutti ventuno e divisi in due stagioni, la prima da quattordici puntate e la seconda da otto. La durata è di circa 90-100 minuti ciascuno. Resta ovviamente da capire quali saranno le strategie e le scelte dell’azienda, che potrebbe mandarne in onda tre ogni settimana, ma la prima serata potrebbe invece essere dedicata a un episodio e mezzo della versione originale.

La ragazza e l’ufficiale trama e cast

La trama de La ragazze l’ufficiale è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, quindi agli inizi del Novecento. Il protagonista delle vicende che vengono narrate nel telefilm è il luogotenente Kurt Seyt. La vita di quest’ultimo cambia radicalmente e totalmente a un ballo, ma più precisamente quando conosce Sura, figlia di una nobile famiglia russa. Tra i due è vero e proprio colpo di fulmine. Tutto però cambia di nuovo durante una battaglia, quando il giovane viene gravemente ferito e torna quindi a San Pietroburgo. Ma in Russia è in corso la rivoluzione bolscevica e quindi nessuno è davvero al sicuro, ancor meno un soldato dell’esercito zarista come lui. Ed è anche per questo che i due, non tenendo conto di quella che è la volontà delle due famiglie, si avventurano in un lungo e rischioso viaggio, dove attraversano lande desolate e ghiacciate. Il loro obiettivo? Trovare rifugio in quel di Istanbul. Il loro amore però viene messo costantemente e continuamente a dura prova e a rischio.

Un curiosità è senza dubbio quella legate alla location della serie tv. Le riprese infatti si sono svolte tra Turchia, Russia e Ucraina. Due luoghi importanti sono in primis le montagne di Kartepe, in Turchia, e la città San Pietroburgo. Alcune scene sono state girate sul fiume Neva. Tra le location più spettacolari c’è anche quella dove si svolge il fantomatico ballo, ossia lo storico teatro Aleksandrinskij. Tra l’altro in quest’occasione sono state coinvolte 150 comparse, 11 ballerini, tre coreografi e un’orchestra di 34 membri. Per quel che riguarda il cast, quest’ultimo è composto e formato da attori molto noti e famosi in terra turca. Tra questi possono essere ricordati e citati due già conosciuti in Italia. Infatti il protagonista Kurt Seyit è interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, che ha già recitato in Brave and Beautiful. Invece Alya è Demet Özdemir, già famosa in Italia per essere stata Sanem in Daydreamer. Tra gli altri possono essere nominati Farah Zeynep Abdullah, che è Şura,VerjenskayaBirkan Sokullu, che è Petro Borinsky, Fahriye Evcen che è Murka e Ushan Çakır, che è Celil Kamilof.