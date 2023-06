Michele Placido malattia: la verità sul Parkinson

Si continuano a rincorrere le voci sulla malattia di Michele Placido, attore e regista che ha fatto la storia del cinema italiano

Michele Placido non ha certo bisogno di particolari presentazioni. Basterebbe anche solo e soltanto citare alcune serie tv, come La Piovra e Romanzo Criminale, o dei film come L’ombra di Caravaggio, per far capire la sua grandezza e quanto abbia fatto la storia del cinema italiano. Negli ultimi giorni però continuano a rincorrersi le voci sulle condizioni di salute e sul fatto che possa essere affetto da un malattia, più precisamente dal morbo di Parkison. Molto in realtà è legato a quanto successo durante la cerimonia di consegna del David di Donatello. Il nativo di Ascoli Sariano è stato il vincitore nella Categoria David Giovani, che viene assegnato da una giuria nazionale di studenti delle scuole superiori. La pellicola premiata è stata, nemmeno a dirlo, L’Ombra di Caravaggio, dove il protagonista è Riccardo Scamarcio, che veste ovviamente i panni del noto artista.

Mentre l’annuncio è stato accolto dal regista con grande stupore e sorpresa, in molti hanno notato e si sono concentrati sul tremore alle mani, ben evidenziato e messo in mostra mentre l’uomo reggeva la statuetta che gli era appena stata consegnata. Ma a colpire ancor di più è stato, durante il discorso di ringraziamento per quest’ennesimo riconoscimento alla carriera, il riferimento proprio a quella malattia di cui si parla da ormai tantissimo tempo quando ci si riferisce a lui. Eppure, nel corso degli anni, non è mai arrivata una conferma ufficiale. né dal diretto interessato e né da fonti comunque a lui molto vicine. Insomma, ci si chiede a questo punto dove sia la verità e quale sia lo stato di salute del 77enne.

Non si è riuscito a capire con chiarezza se quel riferimento e quel “Placido ha il Parkinson’. E va bene, ho il Parkinson” detto dall’uomo fosse più una battuta o un voler confermare, tra le righe, con il suo solito stile e la sua immancabile ironia, questa notizia. In realtà va detto che queste voci sulla presunta malattia di Michele Placido sono nate e hanno iniziato a circolare già qualche mese fa, più precisamente alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Infatti l’attore ha partecipato alla presentazione del film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, dove ha recitato accanto alla protagonista Elodie, che, con questa pellicola ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema. Ed è qui che il classe 1946 è apparso visibilmente dimagrito e debole, oltre ad aver il classico tremore alle mani. Ed è proprio dopo quest’evento che si è iniziato a parlare di Parkinson, ma il diretto interessato, come già detto, non ha mai confermato, ma non ha proprio mai parlato di quello che è il suo stato di salute. Il discorso ai David ha riacceso i riflettori sulla questione, ma non ha fatto chiarezza. Ciò che è apparso evidente è stato il solito senso dell’umorismo dell’uomo. Un qualcosa che, nonostante tutto, non sembra assolutamente aver perso con l’inevitabile passare del tempo e degli anni.