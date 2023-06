Mara Venier ospiti Domenica In 11 giugno

Domenica 11 giugno andrà in onda su Rai Uno un’altra puntata di Domenica In: ecco chi sarà ospite nel salotto di Mara Venier

Domenica 11 giugno andrà in scena l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In. Dunque ultimo appuntamento, prima della lunga pausa estiva, con Mara Venier e con il suo classico salotto domenicale che ha fatto la storia della tv e dove si avvicenderanno, come sempre, molti ospiti e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, del giornalismo, del cinema e della musica. La diretta prenderà il via alle ore 14 circa, più precisamente dopo il TG1 e, tra i tanti a chiacchierare con la padrona di casa del pomeriggio della rete ammiraglia della tv di Stato, ci sarà Albano Carrisi. Il cantante pugliese sarà protagonista di un’ampia e lunga intervista, dove saranno toccati senza alcun dubbio moltissimi temi e argomenti. Insomma, un racconto e un percorso tra carriera e vita privata, ma sicuramente l’artista canterà anche alcuni dei suoi più grandi successi, come Nel Sole, Ci sarà e Fellicità. Sarà per di più un’occasione per festeggiare i suoi 80 anni ed è per questo che, non a caso, ci sarà anche sua figlia Jasmine Carrisi.

Ospiti di quest’ultima puntata di Domenica In saranno anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che presenteranno quello che è il loro ultimo singolo frutto della loro collaborazione, ossia La discoteca italiana. Un momento toccante, emozionante e commovente ci sarà con Mauro Coruzzi, che racconterà la sua battaglia contro l’ictus iscbemico, che l’ha colpito soltanto un po’ di tempo fa, più precisamente il 14 di marzo. Ma poi ci sarà anche molto spazio per la musica: Maurizio Vandelli canterà un medley delle su canzoni più famose, Aiello proporrà il suo nuovo bravo Mi piace molto, Sal Da Vinci canterà Segui il cuore. Presente anche il giovane tenore Giuseppe Gambi, che interpreterà la canzone Il vento che porta via, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno la sigla Un giorno eccezionale. Ma non mancherà persino un vero e proprio tuffo nel passato, con protagonista la padrona di casa.

Infatti, per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione condotta da Mara Venier, che c’è stata nel 1993-94, negli studi Fabrizio Frizzi della Rai ci sarà chi ha accompagnato la conduttrice in quell’avventura mai dimenticata, ossia Giucas Casella, Andrea Roncato, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Nello Buongiorno, il costumista Paolo Marcati, l’autore Massimo Cinque, il produttore Rai Paolo De Andreis. Don Antonio Mazzi sarà invece in collegamento telefonico. Infine cci sarà anche spazio per una piccola e breve intervista al giornalista Rai Marcello Masi. Quest’ultimo infatti, da lunedì 12 giugno, condurrà tutti i giorni dalle 12.25 su Rai 1 la nuova edizione di Camper, che durerà più o meno per tutta l’estate. Insomma, tantissimi i protagonisti per quest’ultimo appuntamento che concluderà l’ennesima stagione del talk show. L’appuntamento sarà ovviamente confermato per dopo l’estate e quindi nel mese di settembre. E ovviamente, nemmeno a dirlo, alla conduzione sarà confermata la zia della televisione italiana. Perché Domenica In per lei è una sorta di vera e propria seconda casa.