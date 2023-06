Nicole Minetti oggi che fine ha fatto dopo Silvio Berlusconi

Cosa fa oggi Nicole Minetti, una delle figure protagoniste del Ruby Gate che ha coinvolto Silvio Berlusconi: che fine ha fatto l’igienista dentale

Era il 2010 quando il nome di Nicole Minetti è balzata, forse anche un po’ improvvisamente, agli onori delle cronache. Si era da poco scatenato il cosiddetto Ruby Gate. L’allora consigliera regionale è stata proprio colei che ha preso in affidamento la minorenne marocchina, liberata dalla Questura di Milano dopo la telefonata di Silvio Berlusconi. E da allora per la nativa di Rimini è stato un costante e un continuo stare sotto la luce dei riflettori e della ribalta. E non solo per il suo ruolo in quest’intricata vicenda. Nata nel 1985 oggi ha 38 anni di età. Dopo essersi diplomata come igienista dentale, Nicole Minetti si è trasferita in quel di Milano. Ed è qui che per lei è iniziata una carriera televisiva che l’ha portata a partecipare a numerosi programmi Mediaset. Tra questi possono esser ricordati Colorado Café, Scorie e Stelle e note di Natale. La svolta però per lei è arrivata nel 2010, quando è stata inserita nel listino collegato al candidato presidente della Lombardia Roberto Formigoni. La ragazza viene eletta e diventa così consigliera a sorpresa non avendo nessuna esperienza politica e sembra che a proporre la sua candidatura sia stato proprio Silvio Berlusconi in persona. Infatti pare che il Cavaliere si sia accorto di lei e l’abbia notata quando lavorava come hostess in uno stand di Publitalia. I due poi si sarebbero incrociati e incontrati una seconda volta al San Raffaele di Milano, dove lei lavorava e dove l’ex premier si era recato per curarsi dopo l’aggressione subita nei pressi del Duomo. Come anticipato, la donna è poi rimasta coinvolta nello scandalo Olgettine, e verrà processata per favoreggiamento alla prostituzione, con la Cassazione che nel 2019 la condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Per quel che riguarda la vita sentimentale e amorosa di Nicole Minetti, la sua relazione più nota è quella che ha con Claudio D’Alessio, figlio maggiore del famoso cantautore e che è durata cinque anni. Oggi sembra che Nicole Minetti stia insieme all’imprenditore inglese Damien, di cui però non sappiamo nulla. Si può poi aggiungere che ha vissuto negli Stati Uniti, a New York, per molto tempo ed è diventata un’influencer di Instagram. Oggi però l’ex igienista dentale e consigliera regionale ha il profilo disattivato e dovrebbe vivere a Ibiza dove fa la dj. In passato dichiarò di aver avuto relazioni anche con donne.

Nicole Minetti vitalizio

In molti si chiedono se, essendo stata una consigliera regionale, Nicole Minetti percepisca, ancora oggi, un vitalizio. In primis va detto che è noto che, nel 2014, l’ex igienista dentale abbia ricevuto 80mila euro di liquidazione dal Pirellone proprio per avervi rinunciato. Una rinuncia datata un anno prima, quando, in un’intervista a Cielo, che gol, programma condotto da Simona Ventura, aveva spiegato perché non prende il vitalizio mettendo in chiaro che in gran parte molto era dovuto al fatto che lei stessa non avesse versato parte dei contributi per averne diritto. Fatto sta che ora Nicole Minetti sembra aver definitivamente cambiato vita cercando di dimenticare un periodo che per lei è stato caratterizzato da gioie e da dolori.