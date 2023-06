Sophie Cross quante puntate sono: trama e cast

Sophie Cross Verità nascoste è la serie in onda su Rai 1: quante puntate sono, trama e cast del poliziesco interpretato dall’attrice Alexia Barlier

È arrivata anche in Italia su Rai 1 Sophie Cross Verità nascoste, la serie crime prodotta tra Germania, Francia e Belgio a partire dal 2021. Il poliziesco è stato ideato da Paul Piedfort per France.tv studio, Les Gens, NDF International Production. Garder & Domm, ARD Degeto e RTBF. Reduce da un importante successo di pubblico all’estero, la prima stagione è stata diretta dall’esperto regista belga Frank van Mechelen ed è andata in onda sulla rete tedesca Das Eerste a partire da maggio scorso mentre sulla tv francese France a novembre. Sophie Cross sono state realizzate in tutto due stagioni, anche se probabilmente ne verrà prodotta una terza, essendo la serie ancora in corso. In Italia, per adesso, la Rai ha portato in tv solo la prima stagione della serie, e se verrà confermato il successo riscontrato all’estero, allora vedremo anche gli episodi successivi.

Sophie Cross si compone di soli tre episodi da 90 minuti ciascuno, come nella sua versione originale: anche la seconda stagione ha tre episodi della stessa durata, per un totale di sei film tv prodotti complessivamente fino a questo momento. La trasmissione della serie sulla Rai è prevista per ogni martedì sera, con inizio alle ore 21.25 e termine alle 23.30 circa. Queste sono le date della programmazione completa della serie:

Prima puntata: martedì 13 giugno 2023

Seconda puntata: martedì 20 giugno 2023

Terza puntata: martedì 27 giugno 2023

Sophie Cross trama e cast

La protagonista della serie ideata da Paul Piedfort è Sophie Cross, interpretata dall’attrice Alexia Barlier: è un’avvocata che vive in una casa isolata ai margini delle dune di una spiaggia sul Mare del Nord, in Belgio, assieme al marito Thomas Leclerq, che è un commissario di polizia, e al loro figlio di 5 anni Arthur. Un giorno, mentre il bambino sta giocando con un aquilone tra le dune della spiaggia, Sophie si distrae per un istante, richiamata da una telefonata arrivata dal suo studio legale, e quando torna Arthur è scomparso nel nulla. L’unica traccia del bambino è il suo aquilone, abbandonato nei cespugli accanto al posto in cui stava giocando.

Scattano subito le indagini, che coinvolgono direttamente Thomas, in quanto commissario e padre di Arthur, ma non arrivando alcuna richiesta di riscatto alla famiglia Leclerq il lavoro della polizia si arena molto rapidamente. Gli anni passano senza che emerga alcuna novità sulla misteriosa sparizione di Arthur, e Sophie non riesce a rassegnarsi alla perdita del figlio. Così, abbandona la sua carriera d’avvocato e riesce a entrare in polizia, divenendo parte della squadra che suo marito Thomas ha formato per proseguire le ricerche del bambino svanito nel nulla.

Di seguito il cast completo della serie Sophie Cross – Verità nascoste.