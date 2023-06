Rudi Garcia fidanzata: è ancora Francesca Brienza? La risposta social

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: la fidanzata è ancora Francesca Brienza, giornalista della Roma, conosciuta anni fa

Ricordate sicuramente la love story tra l’allenatore Rudy Garcia e la mora giornalista Francesca Brienza. L’amore scoppiò ai tempi del francese sulla panchina giallorossa e scatenò non poco le sirene del gossip, tornate in auge. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha infatti annunciato il nuovo allenatore, che prenderà il posto di Luciano Spalletti e si tratta appunto di Garcia, conosciuto in Italia per aver ottenuto due secondi posti con la squadra della Capitale.

In molti ovviamente si sono, fin da subito, incuriositi alla sua vita privata e sentimentale del nuovo allenatore del Napoli. Il francese si era fidanzato con la Brienzina, tifosa giallorossa che in quegli anni lavorava a Roma Tv, canale ufficiale del club e spesso ospite di TikiTaka programma condotto da Pierluigi Pardo. La loro relazione negli ultimi tempi ha riempito pagine di cronaca, con voci, del tutto infondate, di crisi e di rapporti ormai al capolinea. Infatti, come dimostrato dai social, Rudi Garcia e Francesca Brienza stanno ancora insieme, la giornalista è la fidanzata dell’allenatore e il loro amore va ancora avanti. Infatti la romana l’ha seguito anche negli Emirati, dove il transalpino ha allenato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. A testimoniare come le cose tra i due vadano a dir poco a gonfie vele sono alcuni insieme pubblicati su Instagram.

Rudi Garcia e Francesca Brienza storia d’amore

Il fidanzamento tra Rudi e Francesca e stato ufficializzato nel 2014. Un annuncio che è arrivata con una foto sui social network, ma, nonostante ciò, i due hanno cercato di vivere, al di là di qualche scatto e qualche immagine, la loro storia lontana dalla luce dei riflettori e dal gossip. La conduttrice e giornalista oggi si occupa di calcio femminile su La 7, ha comunque sempre seguito il tecnico in ogni sua avventura, dimostrando così unione, fedeltà e unità di intenti. Ed è per questo che, a fine 2021, è stata la stessa Brienza ad annunciare il matrimonio con Garcia. Un annuncio fatto dopo sette anni insieme, in un’intervista rilasciata ai microfoni del noto settimanale Diva e Donna e che sembra la naturale conclusione di quanto successo in questi anni.

Dunque la coppia ha deciso di convolare a nozze e il tutto dovrebbe concretizzarsi a breve. L’idea, come ha spiegato lei stessa, c’era in realtà da tempo, ma il Covid e il trasloco hanno rallentato il tutto. La Brienzina ha poi voluto come spiegare come la differenza d’età, con lei di ben 22 anni più giovane non sia mai stato un problema nel loro rapporto. Il tecnico del Napoli non si è invece mai soffermato più tanto su quest’amore, ma il matrimonio per lui rappresentare un vero e proprio voltare definitivamente pagina dopo la rottura con la sua ex compagna Véronique, con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Léna. E chissà che le fatidiche nozze con la fidanzata di Garcia non possano arrivare proprio a Napoli, dove con l’allenatore ci sarà senza dubbio anche la sua dolce metà.