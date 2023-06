Isola dei Famosi 2023 finalisti: chi è stato eliminato percentuali

Sono cinque i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023: chi è uscito ieri sera 16 giugno dopo una serie di televoti con percentuali nette

La semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 ieri sera 16 giugno ha decretato i naufraghi che si contenderanno la vittoria finale. Nella puntata andata in onda eccezionalmente di venerdì a causa della morte di Silvio Berlusconi a farla da padrone sono state le sfide che sono state fondamentali per gli sviluppi del reality e scoprire chi sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo i soliti screzi con al centro dell’attenzione Helena Prestes, si è subito passati al verdetto del primo televoto che ha visto sfidarsi proprio la modella di origini brasiliani e Gian Maria Sainato. Le percentuali sono state inaspettate considerando i pronostici della vigilia e ad uscire sconfitta è stata Helena con solo il 37% dei voti. Una vittoria inaspettata per Gian Maria con la ex di Pechino Express che è così approdata all’ultima spiaggia insieme a Nathaly Caldonazzo. Chi è stato eliminato ieri sera all’Isola dei Famosi è Helena Prestes che ha perso anche al secondo televoto contro la showgirl. Per la brasiliana solo il 29% dei voti, percentuali davvero basse per uno dei naufraghi più apprezzati sui social.

Isola dei Famosi 2023 chi è stato eliminato: percentuali

Successivamente è stato il turno di decretare il secondo finalista dopo Pamela Camassa e a vincere la prova è stato Luca Vetrone che ha condannato proprio Gian Maria ancora una volta al televoto flash. Successivamente è stato il turno di un’altra prova che ha visto trionfare uno dei favoriti per la vittoria finale: il terzo finalista dell’Isola dei Famosi 2023 è infatti Marco Mazzoli che ha vinto la prova dei puzzle e ha mandato al televoto flash Alessandra. Il quarto finalista è stato Andrea Lo Cicero che ha conquistato l’obiettivo finale vincendo la prova del palo della cuccagna battendo Cristina Scuccia. L’ex suora ha sfidato così al televoto flash Alessandra e Gian Maria per decidere chi sarebbe andato in finale. Il quinto finalista dell’Isola dei Famosi 2023 è stata proprio Cristina che ha trionfato con il 48% dei voti. L’ultimo televoto si è tenuto sull’ultima spiaggia e ha visto affrontarsi Nathaly e Alessandra, infatti Gian Maria ha deciso di lasciare il reality. Chi è stato eliminato ieri sera 16 giugno all’Isola dei Famosi è stata Nathaly Caldonazzo che ha ottenuto solo il 32% dei voti contro il 68% di Alessandra che è così diventata la sesta finalista ma resterà sull’ultima spiaggia. Nomination anche nella semifinale per decidere chi saranno i primi due ad andare al televoto nella prossima puntata, l’ultima di questa edizione: a sfidarsi saranno Cristina e Luca. L’ex concorrente di The Voice è stata scelta dal leader Andrea, Luca invece è il più nominato dal gruppo. Ricapitolando i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023 sono Pamela, Luca, Marco, Andrea e Cristina. Chi è stato eliminato ieri sera 16 giugno sono stati Helena, Nathaly e Gianmaria con quest’ultimo che ha deciso di non partecipare all’ultimo televoto flash.