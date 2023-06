Chi vince Isola dei Famosi 2023: i pronostici

Chi vince l’Isola dei Famosi 2023: cosa dicono i pronostici sui finalisti. Testa a Testa Cristina Scuccia e Marco Mazzoli

Stasera va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 l’attesa finale dell’Isola dei Famosi 2023 e già in queste ore si fanno i pronostici su chi vince tra i cinque finalisti di questa edizione. Pamela Camassa aveva in realtà raggiunto l’ultimo atto già dalla terzultima puntata. Luca Vetrone è poi risultato essere il secondo finalista, grazie alla vittoria nella prova fisica. Invece la gara del puzzle ha visto primeggiare Marco Mazzoli. Il palo della cuccagna ha premiato Andrea Lo Cicero, mentre Cristina Scuccia è la quinta finalista con una percentuale davvero molto alta.

Ci si domanda e ci si chiede chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 e che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Quote, pronostici e bookmakers vedono come candidato principale alla vittoria il conduttore radiofonico Marco Mazzoli, che è stato senza alcun uno dei personaggi che maggiormente si è messo in mostra durante la trasmissione, essendo anche molto amato e stimato dal resto del gruppo. Segue a ruota Cristina Scuccia spesso premiata al televoto in questi mesi. L’outsider potrebbe essere Pamela Camassa, che in queste settimane ha dimostrato carattere e personalità, essendo anche molto apprezzata dal pubblico da casa e dai telespettatori. Occhio però anche ad Andrea Lo Cicero, che nel finale del programma ha tirato fuori gli artigli. Insomma non possono essere escluse sorprese e colpi di scena.

Isola dei famosi 2023 ascolti: i dati Auditel

Un’altra curiosità è sicuramente legata gli ascolti che ha avuto questa stagione dell’Isola dei Famosi. Quanto accaduto venerdì, in occasione della semifinale, non è stato certo soddisfacente e positivo. Infatti la puntata ha fatto registrare un brusco calo rispetto ai dati Auditel dei penultimi episodi delle edizioni precedenti. Parlando di numeri e statistiche, è stato totalizzato soltanto il 16,5% di share, con i telespettatori che sono stati meno di due milioni, più precisamente 1.977.000. La trasmissione ha forse pagato a caro prezzo la concorrenza di Arena di Verona – 100 anni in una notte, che è andata in onda su Rai Uno, con la conduzione di Milly Carlucci. Ci si chiede però a questo punto come siano andate le altre precedenti puntate.

Per esempio, il 5 giugno il reality Mediaset ha catalizzato l’attenzione di 2.388.000 spettatori con uno share del 19.5%. Un trend che, guardando e spulciando rapidamente i dati di tutti i lunedì e che riguardano gli ascolti televisivi, è stato più o meno che c’è stata in tutte le puntate. Dunque il crollo ha riguardato in particolar modo la semifinale e la serata di venerdì. Tra l’altro uno spostamento eccezionale, causato dalla morte di Silvio Berlusconi. Ora però non resta che attendere quello che accadrà e che succederà durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023. I telespettatori sono curiosi di sapere chi la spunterà e chi riuscirà a portarsi a casa la vittoria. Ma c’è anche chi guarderà ai numeri e alle statistiche per sapere se il programma dell’Honduras e la vita dei naufraghi vip sará confermata la prossima stagione o lascerà spazio a La Talpa, già in programma per questa stagione e slittata a data da destinarsi.