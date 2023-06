Isola dei famosi 2023 quanto vince il vincitore

L’Isola dei Famosi 2023 è ormai giunta alla conclusione, con gli ultimi finalisti pronti a contendersi la vittoria. A quanto ammonta il premio dello show

L’Isola dei Famosi 2023 è stata costellata da numerosi ritiri che hanno caratterizzato questa edizione ancora una volta condotta da Ilary Blasi. Le dure prove affrontate dai naufraghi e i tanti kg persi fanno riflettere i telespettatori che spesso si chiedono quanto vince il vincitore de L’Isola dei Famosi. Il reality è la versione italiana del programma statunitense di grande successo Celebrity Survivor, a sua volta tratto dal fortunato format svedese Expedition Robinson. Il reality show è arrivato il Italia alla sua edizione numero 17, dopo l’esordio nel 2003 su Rai 2, emittente su cui è andato in onda fino al 2012; dal 2015 si è poi trasferito su Mediaset.

Dopo l’ultima puntata del programma di Mediaset, solo sei concorrenti sono rimasti in gioco. I finalisti dell’Isola dei Famosi 2023 sono quindi:

PAMELA CAMASSA

LUCA VETRONE

MARCO MAZZOLI

ANDREA LO CICERO

CRISTINA SCUCCIA

ALESSANDRA DRUSIAN

Sarà solo uno di loro a risultare vincitore nella serata di questa sera del popolare reality show di Canale 5, portandosi quindi a casa l’ambito premio. Ma in cosa consiste esattamente la ricompensa per chi vince la competizione? Per l’Isola dei Famosi 2023 il montepremi previsto per il vincitore è piuttosto alto: parliamo infatti di 100.000 euro. Non tutto però sarà realmente messo nelle mani del concorrente che uscirà vittorioso da questa ultima decisiva serata dello show: la metà del premio (vale a dire 50.000) dovrà essere obbligatoriamente donata in beneficenza a un ente che potrà essere scelto proprio dal vincitore.

Isola dei Famosi 2023 quanto guadagnano i concorrenti

Ma il vincitore dell’Isola dei Famosi non è l’unico concorrente dello show a ricevere del denaro dalla sua partecipazione. Ogni concorrente, infatti, viene pagato per prendere parte al programma, anche se ovviamente è solo l’unico trionfatore finale a ricevere una cifra veramente consistente, anche considerando che metà andrà devoluta in beneficenza. Non esiste un compenso fisso per la partecipazione all’Isola dei Famosi, dato che è rapportato alla notorietà del concorrente. Ma per l’edizione del 2023, il compenso per ogni singolo naufrago dell’Isola è stato compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. Il guadagno varia dunque anche in base a quanto tempo una persona trascorre nel programma.

Significa che i sei finalisti dell’Isola dei Famosi 2023, avendo trascorso 9 settimane sull’Isola, percepiranno ciascuno una cifra tra 45.000 e 50.000 euro complessivi. A questo si aggiunge il già citato premio di 100.000 euro (di cui 50.000 da devolvere in beneficenza) che andranno al vincitore, che si porterà a casa quindi una cifra complessiva di 150.000 euro.

Ben altre cifre quelle della padrona di casa e conduttrice del programma Ilary Blasi, il cui cachet si vocifera equivale a 50.000 euro a puntata, per un totale di 450.000 euro per l’intero show. Una cifra non da poco, anche se comunque inferiore, come segnalano diverse fonti non ufficiali, a quella che avrebbe percepito per lo stesso ruolo da Alessia Marcussi, che nelle precedenti edizioni pare abbia incassato ben 90.000 euro a puntata.