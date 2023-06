Amici scaletta concerto Roma stasera 20 giugno

La scaletta del concerto Amici Full Out di stasera 20 giugno su Italia 1. Isabel Kinnear nei panni di conduttrice

Il concerto Amici Full Out, evento che ha visto come protagonisti i concorrenti dell’ultima edizione talent show, va in onda stasera 20 giugno su Italia 1. Lo spettacolo in realtà non è diretta ma è registrato perché è andato in scena lo scorso 11 di giugno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo Capannelle della Capitale. L’evento televisivo è condotto da Nicolò De Devitiis e dalla ballerina di Amici 22 Isobel Kinnear. I due saranno accompagnati e affiancati Giulia Stabile, ballerina vincitrice di una delle passate edizioni del talent show. La scenografia ricorda la Scuola di Maria De Filippi perché sono presenti banchi della classe che caratterizzano fin dalla primissima stagione il programma ideato e condotto dal volto Mediaset. La scaletta del concerto di Amici a Roma stasera 20 giugno prevede anche la partecipazione delle prof Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Gli altri ospiti saranno Arisa, Olly e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Il primo ad esibirsi sarà Mattia Zenzola vincitore di Amici sulle note del brano Trumpets. Seguirà Angelina con la hit Voglia di vivere poi sarà il turno di Alessandra Celentano che farà esercizi alla sbarra ai ballerini. Spazio poi a Wax con Turista per sempre e Aaron con la canzone Universale, tra i due l’esibizione di Samu. Ancora ballo poi con Maddalena in Anche fragile e poi canto con Cricca e la canzone Just the way you are. La scaletta del concerto di Amici di stasera 20 giugno prosegue con un blocco dedicato a Lorella Cuccarini che prima intervista Giulia Stabile e Isobel e poi duetta in La notte vola con Olly. Allo spettacolo ci saranno tutti gli allievi arrivati al serale e così ci sarà spazio anche per Tommy Dali e NDG con la canzone Miss, l’esibizione di Ramon su Pakita e Piccolo G che canta Acquario. Dopo l’imitazione di Maria De Filippi da parte di Vincenzo De Lucia, balla Megan in Crazy in love, Niveo canta Scarabocchi mentre Isobel e Gianmarco ballano sulle note di Dancing in the moonlight. Spazio poi ad un’altra coppia, Mattia e Umberto, sulla canzone Human. Torna Angelina con 9 maggio, Gianmarco balla LAS Vegas, Federica canta Proud Mary e poi Isobel danza sulle note di Be Italian. La scaletta del concerto di Amici di stasera prevede poi Wax con Laurea ad Honorem, Maddalena che balla Nera, Lorella Cuccarini che duetta con Cricca e danza con Isobel, l’esibizione di Alessio, quella di Piccolo G e poi di Ramon, Niveo e Arisa. Torneranno poi sul palco NDG, Samu, Tommy Dali, Megan, Aaron, Wax, Maddalena e Angelina. Chiuderanno lo spettacolo Mattia e Benedetta che ballano Crazy little thing called love e l’ospite Olly che canta Farei tutto con te.

Amici cantanti vendite: cosa dicono i numeri

In molti si chiedono come stiano andando nelle vendite i protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Non si può non partire da Angelina, che, pur non avendo vinto il programma, sta letteralmente spopolando nelle vendite e nella classifiche di ascolti. Infatti il suo album Voglia di vivere è tra i primi nelle graduatorie, trascinato dal successo del singolo Ci pensiamo domani, vera e propria hit estiva e che è già divenuta disco di platino. Un successo merito anche dell’Instore tour, con cui la cantante ha toccato tutta Italia e che si concluderà con una serie di concerti il prossimo autunno, più precisamente nel mese di ottobre. Buon risultato anche con Wax e il suo Extended Play intitolato proprio Wax e dove possono essere ascoltati i suoi primi brani e singoli, tra cui Anni ’70 e Ballerine e guantoni. Nelle prime settimane il finalista del reality show è riuscito a stabilirsi nella top ten, ottenendo dunque un discreto riscontro.

Buono anche il debutto di Aaron semifinalista ed eliminato ad Amici 22 poco prima della finale, con il suo Ep. disponibile tra l’altro anche in versione autografata, Universale. Insomma, i tre prodotti del talent di Maria De Filippi stanno comunque riuscendo a farsi valere nella classifica vendite, con la figlia d’arte che sta facendo la differenza e che si candida a essere assoluta protagonista dell’estate 2023, come dimostrato già in alcuni eventi che si sono svolti in questi giorni nella stessa Capitale, come, per esempio, i Tim Summer Hits. Insomma, ancora una volta il programma in onda su Mediaset potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio non da poco. E a dirlo e a confermarlo sono anche i numeri.