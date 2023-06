Chiara Nasti si sposa oggi: la serenata neomelodica di Zaccagni

Ormai è davvero tutto pronto per il matrimonio tra la nota influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni

Ormai è davvero tutto pronto per il matrimonio tra la nota influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, che è sicuramente uno degli eventi più attesi di quest’estate. I due infatti, diventati genitori di Thiago da ormai un po’ di mesi, più precisamente da novembre 2022, si diranno il fatidico sì martedì 20 giugno 2023. L’ufficialità è arrivata ormai un po’ di tempo fa, quando la donna ha pubblicato la foto del suo abito da sposa sul suo proflo Instagram, dove, nemmeno a dirlo. è a dir poco seguitissima. Un’immagine che è stata caricata nei mesi scorsi e che ha inevitabilmente mandato i suoi follower in tilt, creando non poca attesa e trepidazione. Ma ecco che, ormai a pochissime ore dal grande passo per la coppia, il giocatore biancoceleste ha fatto un gesto che non è certo passato inosservato e che anzi è diventato fin da subito virale.

Il 28enne infatti ha voluto cogliere di sorpresa e stupire la sua dolce metà, dedicandole una dolce serenata e donandole un grande mazzo di rose rosse, come testimoniato nelle stories di Instagram dell’influencer. La canzone scelta dall’ex Verona è Ti aspetto all’altare di Tony Colombo. Insomma, l’ultima notte da celibe è stata sicuramente una notte particolare per l’esterno offensivo della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Chiara Nasti matrimonio: tutti i dettagli

La coppia si sposerà oggi 20 giugno 2023 alle ore 16.30 in quel di Roma, più precisamente alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa dove tra l’altro si erano detti sì Francesco Totti e Ilary Blasi nell’ormai lontano 2005. Chiara Nasti ha tra l’altro, nelle scorse settimane, annunciato anche quelli che saranno i suoi tre testimoni, ossia sua sorella, il suo migliore amico e la sua migliore amica. Non si hanno notizie invece sulla scelta del buon Mattia, che, sotto questo punto di vista, ha preferito mantenere il massimo della segretezza, della riservatezza e della privacy. E, visto che cosa è successo nella serata della vigilia delle nozze, non possono comunque essere escluse sorprese e colpi di scena persino durante la cerimonia e la celebrazione.

Tra l’altro le ultime settimane, vista un’assenza, o comunque una presenza non troppo costante dei due sui social network, si sono caratterizzate per le voci di un allontanamento o peggio di una possibile crisi. In realtà però nulla di tutto questo. I due erano a dir poco alle prese con i preparativi del matrimonio, ma prima di giurarsi amore eterno si sono concessi qualche giorno di relax a Ibiza. Una decisione che non è stata certo un caso, visto che è proprio l’isola dove si sono conosciuti e innamorati qualche anno fa. Una sorta di vera e propria pre luna di miele. Un modo che è servito per suggellare ancora di più il rapporto tra i due, che va a gonfie vele. E il fatidico sì non può che essere considerato una ciliegina sulla torta.