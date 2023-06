Isola dei Famosi 2023 vincitore: chi ha vinto e percentuali

Decretato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023: ecco chi ha trionfato nel reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi

Nella serata di ieri è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2023, che ha decretato dunque il vincitore di quest’edizione. A trionfare è stato Marco Mazzoli, con il 62%. Battuto un sorprendente Luca Vetrone, che ha ottenuto i 38%. Terzo posto per Andrea Lo Cicero, che è arrivato a un passo dal confronto finale al televoto. Si è così conclusa con il successo del un’altra stagione del programma targato Mediaset,andato in onda su Canale 5 e che è stata condotta anche quest’anno da Ilary Blasi, con Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Alvin è stato invece l’inviato in Honduras al seguito di tutti i naufraghi.

Isola dei famosi 2023 finale cosa è successo

Il grande protagonista di tutta la trasmissione di ieri sera è stato Luca Vetrone. Quest’ultimo infatti ha battuto nel primo televoto Cristina Scuccia, tra l’altro uno dei personaggi più amati dal pubblico e che sembrava essere tra i favoriti alla vittoria finale. La sua sconfitta tra l’altro è stata anche abbastanza netta: 63% contro 37%. Il ragazzo invece ha poi ricevuto nell’isola la visita della mamma, a cui è molto legato e affezionato. I finalisti hanno poi scoperto la presenza di ancora un’altra concorrente in gara, ossia Alessandra Drusian, che ha passato gli ultimi giorni da sola sull’ultima spiaggia. Ed è proprio quest’ultima a finire nel secondo televoto per decisione di Marco Mazzoli, vincitore di una sfida dove l’obiettivo era memorizzare una sequenza di colori e portare le tavolette in un percorso, con tutti i concorrenti che sono rimasti sospesi sopra l’acqua. La donna ha scelto come avversario proprio Luca, che viene ancora una volta salvato dal pubblico: 55% contro 45%, iniziando, già da quel momento, a essere un serio candidato per il successo di quest’edizione.

Rimasti in quattro, è stato il tempo di un’altra sfida, quella dei cosiddetti letti inclinati, vinta da Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo ha mandato ancora una volta in nomination Luca, che ha deciso di sfidare Pamela Camassa. Quest’ultima intanto ha avuto la possibilità di incontrare sua sorella, ma è poi costretta ad abbandonare l’isola e il programma. E le percentuali in questo caso sono ancora più nette: 63% a 37%. A questo punto a decidere il primo finalista è un’altra gara, vinta da Marco Mazzoli, che ha mandato così al duello Lo Cicero e Vetrone. Ad aver la meglio è, ancora una volta il tiktoker, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza durante tutta l’ultima puntata. E, pure in questo caso, le percentuali sono state abbastanza nette e chiare: 60% a 40%.

Prima del verdetto finale, c’è stato spazio per una sorpresa per lo speaker radiofonico, che ha riabbracciato sua moglie, non nascondendo l’emozione e la commozione. I due finalisti si sono lasciati andare a confessioni importanti, rispondendo a domande scomode della Blasi ei altri presenti in studio. Il resto è la storia di un Alvin commosso che ha chiuso definitivamente la Palapa dell’esito dell’ultimo televoto, che ha decretato il tanto atteso vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 in Marco Mazzoli, favorito fin dalla prima ora. Un annuncio che ha fatto calare il sipario anche su quest’edizione.