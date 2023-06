Scaletta concerto Coldplay Napoli: canzoni e durata

La scaletta del concerto dei Coldplay a Napoli: le canzoni del gruppo e la durata dello spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona

Stasera mercoledì 21 giugno 2023 e domani 22 giugno i Coldplay saranno in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. I biglietti delle due date in programma sono terminati ormai da tempo e ovviamente la curiosità dei fan è tanta per scoprire quale saranno le canzoni che Chris Martin e co eseguiranno e quali delle grandi hit del gruppo faranno parte della scaletta del concerto di Napoli. Chi apre il concerto dei Coldplay a Napoli è il gruppo scozzese Chvrches e Laila Al Habash, cantautrice italiana nata a Roma di origini palestinesi e che ha un contratto con Bomba Dischi, etichetta tra gli altri di Calcutta. La scaletta del concerto dei Coldplay a Napoli dovrebbe essere simile a quella che il gruppo sta portando nel tour internazionale che ormai da due anni è in giro. Queste le canzoni che dovrebbe far parte della set list dello stadio Diego Armando Maradona:

Higher Power

Adventure of a lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the weekend

Charlie Brown (sul palco dovrebbe esserci solo Chris Martin al pianoforte con un fan)

In my place

Yellow

Human heart

People of the pride

Clocks

Infinity sign

Something just like this (brano dei Coldplay con The Chainsmokers, con la voce di Martin preregistrata e lui ad esibirsi nel linguaggio dei segni)

Midnight

My universe

A sky full of stars

Don’t panic

Dakota

Humankind

Fix you

Biutyful

Concerto Coldplay Napoli orario e durata

Dopo i concerti in Messico, negli Stati Uniti, in Sud America e in molti Paesi dell’Europa, finalmente i Coldplay e il loro Music of the Spheres World Tour sbarcano in Italia. Le tappe saranno quelle di Napoli e successivamente di Milano, con degli scontati sold out. L’attesa è tantissima, con uno spettacolo che sarà sicuramente incredibile. E non è un caso che, per organizzare al meglio il tutto per i due live del 21 e del 22 giugno 2023, la band abbia chiesto di aver a disposizione lo stadio molti giorni prima, più precisamente dal 14. Una settimana per curare al meglio i dettagli, come palco, camerini, scenografie e tanto altro. La band lascerà l’impianto due giorni dopo il secondo concerto, in modo di avere il modo e il tempo per smontare il tutto.

Per quel che riguarda l’inizio dello show, innanzitutto va detto che sono stati ampliati gli orari dei mezzi pubblici e che è stata prevista anche la chiusura di alcune strade. Il concerto di Napoli dei Coldplay dovrebbe prendere il via intorno alle ore 19, ma i cancelli dello stadio saranno aperti molte ore prima, forse addirittura dalla mattina, per permettere un afflusso tranquillo da parte del pubblico. In molti si chiedono anche quanto potrebbe durare il concerto. Di solito gli show della band, tenendo conto anche dei bis e dei possibili contrattempi o momenti comunque dedicati al pubblico, va avanti per circa tre ore e mezza, ma molto dipende dal numero di canzoni e dalla possibilità di sorprese dell’ultima ora.