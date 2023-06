Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria perché si sono lasciati: lei

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati. L’annuncio social sulla rottura dei Donnalisi: il motivo

La notizia era nell’aria da già un po’ di tempo, ma ora è arrivata l’ ufficialità. È finita definitivamente e non senza polemiche la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che si sono lasciati per un motivo in particolare. La love story tra i due era nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, riempiendo per molto tempo e tante settimane pagine di rotocalchi rosa e di gossip. Negli ultimi giorni però non sono mancate frecciate a distanza tra i due. L’ex schermitrice infatti, in una diretta Instagram è addirittura scoppiata a piangere, confessando ai suoi follower di sentirsi sfruttata e usata a causa di alcuni comportamenti e atteggiamenti del’ex fidanzato già volto di Forum. Vuole pensare a fare il cantante, ma non è questo il problema per Antonella, che si sente trattata male.

Ovviamente, nonostante gli impegni con Il Cielo Stanotte e Radio RTL, non è mancata la replica di Edoardo Donnamaria, anche in questo caso arrivata via social. Quest’ultimo ha inevitabilmente respinto ogni tipo e ogni forma di accusa, sottolineando come la principale colpa di Antonella sia stata proprio quella di non riuscire a distinguere i social da quella che è la vita reale e quotidiana. Un ragionamento di Drojette che è finito con l’ammissione di aver capito di non essere la persona giusta per l’influencer. Insomma, una conferma sulla rottura dei Donnalisi che è arrivato in modo molto chiaro e forte da entrambe le parti. Le loro sono parole che lasciano poco spazio a dubbi e interpretazioni, anche se c’è un dettaglio che ai fan della ex coppia non è sfuggito. Qualche giorno fa Antonella Fiordelisi dopo un lungo silenzio social aveva scritto su Twitter in un commento ad un follower che non riusciva più a sopportare che ogni volta che litigavano i suoi amici erano subito pronto a telefonare a Edoardo per dividerli. Si riferiva all’amicizia Spartani del Gf Vip? All’epoca l’influencer salernitana era convinta, per molti non a torto, che Micol, Tavassi e gli altri si insinuassero nella loro coppia fomentando il fidanzato contro di lei.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria cosa è successo

Eppure le cose tra i Donnalisi sia all’interno della Casa piú spiata d’Italia che nell’immediato post Grande Fratello Vip sembravano andare a gonfie vele e nel migliore dei modi. La stessa donna aveva confessato ai suoi follower come Edoardo l’avesse conquistata con la sua dolcezza e il suo farla sentire sempre e comunque al centro dell’attenzione, oltre all’essere costantemente premuroso e molto paziente nei suoi confronti. La loro storia d’amore è stata al centro di numerose discussioni fin da subito, ma i due parevano essere in grado di isolarsi da gossip, critiche e chiacchiericci. A confermare il tutto erano i numerosi scatti insieme che arrivavano sul profilo social, in particolar modo della Fiordelisi. Inoltre quest’ultima ha ammesso come i due non riuscissero a stare divisi e separati, pur essendo, di base, due persone autonome e indipendenti. Diventa dunque più che lecito chiedersi che cosa sia successo, che cosa ci sia dietro la rottura e perché si sono lasciati.

Edoardo Donnamaria, nella già citata storia Instagram, ha detto che è stato lui a decidere di non apparire più in foto e immagini. In molti pensano che dietro tutto possano esserci state delle divergenze caratteriali e nel modo di voler vivere la storia d’amore, venute fuori solo e soltanto nelle ultime settimane. Ossia quando la quotidianità ha preso inevitabilmente il sopravvento. Lo sfogo di Antonella Fiordelisi è stato senza alcun dubbio molto duro ed è per questo che, nonostante la richiesta, arrivata di ambo le parti, di rispettare silenzio e privacy, molto probabilmente occorrerà attendere qualche altra spiegazione e dettaglio. La certezza al momento è solo e soltanto una: l’ennesima storia d’amore nata all’interno del Gf Vip è arrivata ai titoli di coda.