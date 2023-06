Italy Loves Romagna cantanti e scaletta

Stasera sabato 24 giugno va in scena il concerto Italy Loves Romagna, organizzato per sostenere e aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione

Stasera sabato 24 giugno andrà in scena il concerto Italy Loves Romagna, organizzato per sostenere e aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Il cast sarà di quelli di altissimo livello così come annunciato da qualche settimana. Tra i cantanti che parteciperanno al concerto Italy Loves Romagna c’è Blanco, che senza dubbio canterà il suo nuovo singolo Nostalgia, Elisa, che interpreterà molti successi del suo vasto repertorio, come Luce e O forse sei tu, ed Elodie, prima in tutte le classifiche con Pazza Musica. Ci sarà spazio anche per autentiche icone della musica come Giorgia, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Luciano Ligabue, che canterà il suo brano Riderai, e Zucchero. Altri due grandi big saranno Laura Pausini, di cui a fine giugno uscirà l’ultimo lavoro, ossia From The Inside Yellow Vinyl. Limited & Numbered Edition e Max Pezzali, che allieterà il pubblico con le sue canzoni senza tempo. Presenti poi anche Salmo e Irama e Rkomi, che interpreteranno insieme la canzone Hollywood, che anticipa l’album No stress. La scaletta dei cantanti di Italy Loves Romagna prevede anche la partecipazione di Tananai che farà emozionare tutti con la sua Tango, e Madame, che sta scalando le classifiche con Aranciata. A condurre la serata saranno Amadeus, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Lo show sarà trasmesso in onda su Rai 1, a partire dalle ore 20,30. In più sarà possibile seguire la diretta in streaming anche su Rai Play. Non si conosce ancora l’ordine di uscita dei cantanti di Italy Loves Romagna e nemmeno la scaletta delle canzoni. Confermato però un ospite a sorpresa annunciato solo nelle ultime ore: Andrea Bocelli. Anche il tenore dunque prenderà parte a quest’iniziativa, che servirà per dare una mano a chi è stato colpito dalla catastrofe naturale, avvenuta lo scorso 16 maggio 2023.

Italy Loves Romagna dove si fa il concerto

Italy Loves Romagna si svolgerà al RFC Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta con il nome di Campovolo. La sua storia è davvero molto particolare. Infatti tutto è nato dalla trasformazione dell’area non operativa dell’Aeroporto di Reggio Emilia in una vera e propria arena per eventi. Si tratta dunque di una struttura permanente e che è perfettamente attrezzata per concerti di questo tipo, in quanto in grado di ospitare ben 100.000 spettatori. Un qualcosa che senza alcun dubbio nel corso degli anni nuove ha permesso a questo territorio di diventare noto nel mondo dell’entertainment musicale, creando anche turismo sia a livello italiano che europeo. Tra i tanti i concerti che si sono svolti in questo luogo non possono essere certo dimenticati quelli che hanno visto come grande protagonista Luciano Ligabue.

Per quel che riguarda l’organizzazione, i cancelli apriranno alle ore 15, con biglietteria e infopoint che saranno comunque attivi dalle 14.30. Il consiglio, data anche dagli stessi organizzatori, è quello di arrivare entro le 18.00. Infatti l’obiettivo è quello di riuscire ad agevolare le procedure di ingresso e quindi anche i controlli di sicurezza. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20 per una serata tutta all’insegna della musica e della beneficenza.