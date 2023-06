Scaletta Tim Summer Hits Roma stasera prima puntata : cantanti

Chi sono i cantanti presenti nella prima puntata di Tim Summer Hits a Roma stasera 25 giugno: la scaletta e le tappe dell’appuntamento estivo

Torna anche quest’anno Tim Summer Hits con la prima puntata a Roma in Piazza del Popolo. A differenza dello scorso anno a condurre l’evento canoro non ci sarà Stefano De Martino, a sostituirlo Nek che impreziosisce ulteriormente la sua carriera da conduttore dopo Dalla strada al palco. Confermata invece Andrea Delogu mentre il backstage sarà affidato a gli Autogol che si occuperanno di interviste e siparietti con i cantanti presenti in scaletta. Il trio di youtuber composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, detto Rollo, saranno presenti anche nelle tappe di Rimini. Tim Summer Hits 2023 sarà composto infatti da sei concerti evento con la prima puntata stasera 25 giugno da Roma, più precisamente dalla cornice di Piazza del Popolo, ormai divenuta sede immancabile e fissa di tutte le edizioni. I collegamenti dal classico box di Radio 2 sono affidati come ormai da tradizione ad Ema Stokholma che da domani 26 giugno torna in tv accanto ai Gemelli di Guidonia con il programma Happy Family.

La scaletta della prima puntata di stasera di Tim Summer Hits 2023 Roma annovera il meglio della musica italiana. Sono infatti presenti Achille Lauro e Rose Villain che canteranno Fragole, Angelina Mango reduce dal successo ottenuto grazie ad Amici e che presenterà la canzone Ci pensiamo domani, Annalisa, grande protagonista di quest’anno con Bellissima e Mon Amour. Tra i cantanti che parteciperanno alla prima puntata di Tim Summer Hits 2023 a Roma sono presenti in scaletta anche Articolo 31, Clara, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Emma, gIANMARIA, Marco Mengoni, Max Pezzali, Marracash, Tananai, Elodie, Mr Rain, MYSS KETA, Paola e Chiara, Raf, Renga e Nek, The Kolors, Tony Effe, Colapesce Dimartino, Fedez, Francesca Michielin, Sangiovanni, Merk & Kremont, Pinguini Tattici Nucleari e Irama e Rkomi. La puntata di stasera 25 giugno di Tim Summer Hits 2023 a Roma non è in diretta ma registrata, infatti le prime tre puntate da Piazza del Popolo si sono tenuti nel weekend 17-18-19 giugno.

Tim Summer Hits 2023 quante puntate sono: tappe

Tim Summer Hits 2023 è composto da sei tappe: tre concerti a Roma e tre invece a Rimini. Così come avvenuto lo scorso anno le esibizioni vengono registrate qualche giorno prima della messa in onda, infatti le tre tappe di Rimini presso il Piazzale Fellini si terranno giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 Luglio. Raidue ha previsto per questa edizione ben sette puntate, con l’ultima prevista per il 6 agosto e che racchiuderà il meglio della manifestazione. Con la prima puntata in onda stasera 25 giugno inizia la trasmissione dei concerti di Roma che andrà avanti probabilmente anche nelle prossime due puntate, sempre di domenica. Ad oggi non è dato sapere come sarà organizzato il montaggio di Tim Summer Hits 2023, ciò che è certo è che ogni domenica sera per sette settimane Andrea Delogu e Nek saranno i padroni di casa di Raidue insieme al meglio della musica italiana con tutte le hit di questa estate.