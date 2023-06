Temptation Island 2023 quante puntate sono: data fine

Di quante puntate è composto Temptation Island 2023 in onda ogni lunedì su Canale 5 dalle 21.20 a 00.30 fino al 30 luglio

Ha preso il via Temptation Island 2023 e giá assicura puntate extra rispetto al passato. L’orario di inizio della trasmissione è intorno alle 21.20 dopo Paperissima Sprint mentre finisce oltre la mezzanotte. A differenza delle edizioni a cui siamo abituati quest’anno le coppie nel cast dello show dei sentimenti sono ben sette con storie molto complesse alle spalle. La produzione, visto che le registrazioni sono terminate la scorsa settimana, ha riflettuto bene sul numero di episodi da montare in sovraimpressione per il docu reality condotto da Filippo Bisciglia.

Dalle indiscrezioni che circolano in rete, il materiale sembra davvero molto copioso e interessante, così da poter trascorrere oltre un mese virtualmente all’Is Morus Relais, in Sardegna, tra tentatori, tentatrici e falò di confronto. Dando, infatti, uno sguardo ai palinsesti delle prossime settimane di Canale 5, si può scoprire che sono sei le puntate di Temptation Island 2023. Il programma va in onda così per sei settimane, dunque fino al 30 luglio, se si contano solo i lunedì. Potrebbe finire anche prima se si punta al doppio appuntamento settimanale ma al momento è solo un ipotesi remota per lo show di Maria De Filippi. Non può essere escluso che poi ci sarà una sorta di Il meglio di…, che sarà una sorta di vera e propria raccolta dei momenti migliori di tutte le puntate. Non va nemmeno dimenticata la puntata più importante di tutte Temptation Island 2023 e poi dove si scopre se la decisione presa dalle coppie nel programma è stata mantenuta o se hanno cambiato idea.

Temptation Island 2023 cast

Al di là del numero di puntate, attira anche molte curiosità e attenzione il cast della trasmissione. Innanzitutto va detto che alla conduzione ci sarà il confermatissimo Filippo Bisciglia. Il presentatore è ormai il padrone di casa all’Is Morus Relais, il resort di lusso dove è stato registrato Temptation Island. Una location da vip e che sarà teatro dell’evolversi del rapporto delle sette coppie protagoniste. Negli scorsi giorni, sono stati presentati i concorrenti tramite brevi spot e sui canali social del docu-reality, in particolar modo su Instagram. Le coppie sono: Mirko e Perla, fidanzati da cinque anni ma con dei problemi di comunicazione, Ale e Federico, con la prima che vorrebbe sposarsi e formare una famiglia, Francesca e Manuel, con la ragazza stanca dei tradimenti del partner, Manu e Isabella, che vivono i problemi legati a provenienze del tutto diverse, Vittoria e Daniele, con il secondo che si sente sotto pressione per il desiderio della sua dolce metà di avere un figlio, Alessia e Davide, con il secondo con riesce a perdonare un tradimento,e Gabriela e Giuseppe, con il ragazzo colpevole di essersi iscritto a un sito d’incontri. Insomma, tutte storie davvero molto particolari, con il percorso del format che dovrebbe portare a un chiarimento, sia esso positivo o negativo.

Un ruolo importante però hanno anche i tentatori e le tentatrici, che saranno a contatto con i ragazzi e le ragazze fidanzate. In questo caso si tratta di personaggi già noti e che già hanno avuto esperienze nel mondo televisivo. Per esempio, ci sono Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon, ex corteggiatori a Uomini e Donne. Presenti anche il modello e Mister Europa 2023 Marco Boscolo Nale, il nuotatore Luca Chirico e il calciatore Tommaso Lella. A completare il cast di tentatori sarà Cesare Pontigia, che ha già partecipato a Love Island Italia. Invece, per quel che riguarda le tentatrici, l’unico volto noto è Greta Rossetti, influencer che può vantare 160mila follower su TikTok. Tra le altre spiccano Carola, 29enne romana che aiuta i genitori nella gestione di un lido, Benedetta, 26enne romana che ha fondato un brand di costumi, Laura, 28enne di Vasto che possiede un negozio di abbigliamento online, Matilde, 20enne di Montecchio Emilia modella e hostess, e Roberta, ballerina 24enne di Torre Del Greco. E il compito dei single potrebbe essere davvero decisivo.