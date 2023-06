Lucia Borgonzoni chi è senatrice in foto in piscina con Salvo Sottile

La senatrice Lucia Borgonzoni è balzata agli onori delle cronache per una foto in piscina con il noto giornalista Salvo Sottile

Lucia Borgonzoni è diventata, negli ultimi anni, uno degli esponenti di spicco della Lega di Matteo Salvini. Rieletta senatrice alle ultime elezioni politiche, avvenute nel settembre del 2022, ha avuto anche importanti incarichi di Governo e attualmente è sottosegretario alla Cultura, ruolo che aveva già svolto con l’esecutivo precedente, ossia quello guidato da Mario Draghi. Il suo nome però è rimbalzato sui giornali di gossip per la sua vita privata.

Infatti è diventato a dir poco virale una foto in piscina che la ritrae insieme a Salvo Sottile, noto giornalista e volto televisivo della Rai, ma con un passato anche in quel di Mediaset. L’indiscrezione è stata rilanciata e riportata dal settimanale Oggi, sempre in prima fila quando si parla di gossip. Entrando maggiormente nel dettaglio, la foto risalirebbe a domenica 25 giugno e sarebbe stata scattata al Forte Village di Santa Margherita di Pula. I due si sarebbero dunque concessi un po’ di relax, con la politica che si trovava in Sardegna per il Filming Italy Sardegna Festival. In Sardegna c’era anche l’ex conduttore di Quarto Grado, probabilmente per trascorre sulla splendida isola qualche giorno di vacanza. In molti si chiedono se tra la Borgonzoni e Sottile ci sia del tenero, per quanto l’uomo abbia già smentito in passato queste voci. Al Messaggero il giornalista aveva spiegato che la senatrice leghista è una sua cara amica. Questa immagine, postata dal giornalista Alberto Dandolo sui social, non può però che far tornare ad alimentare questi rumors di gossip. Il conduttore non sarà più a guida de i Fatti Vostri ma avrà un programma tutto suo su Rai 3, come accaduto anche a Serena Bortone.

Salvo Sottile Sarah Varetto

Salvo Sottile ha un’ex moglie Sarah Varetto, giornalista. I due si sono sposati nel 2004 e il loro rapporto è stato vissuto lontano dalle luci dei riflettori. La separazione della coppia, è arrivata nel 2019 e nonostante la rottura, sono rimasti in ottimi rapporti, anche e soprattutto per il bene e per amore dei loro due figli, Giuseppe e Maya.

In un’intervista al settimanale Visto, Salvo Sottile ha raccontato come con l’ex moglie sono diventati amici, andando molto spesso a pranzo o a cena insieme, parlando del più o del meno. Un qualcosa che ha portato grande serenità e tranquillità, permettendo di condividere la vita dei loro figli, che sembra venire sempre e solo al primo posto. Va detto che anche Sarah Varetto è una giornalista. Originaria del Piemonte, la sua carriera è iniziata quando era giovanissima, più precisamente a vent’anni. Infatti nel 1992 ha mosso i primi passi come collaboratrice dell’emittente locale piemontese GRP. Poi ha avuto un’esperienza in Rai, ma nel 2003 la svolta, con lo sbarco nel mondo Sky, dove, tra le altre cose, è diventata, nel 2011 direttore di SkyTg24, il canale informativo del gruppo.