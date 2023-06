Scaletta concerto Fedez Love Mi Milano: cantanti

La scaletta del concerto di Fedez in piazza Duomo a Milano: i cantanti al Love Mi in ordine di esibizione, gli ospiti e quando canta Tedua

È tornato in scena Fedez, con il concerto Love Mi, lo straordinario evento musicale assolutamente gratuito organizzato senza biglietti dal noto rapper e personaggio televisivo a Milano, la sua città. Lo scaletta è organizzata dallo stesso Federico Lucia assieme a Doom Entertainment, in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. Un evento benefico. Infatti è possibile partecipare contestualmente anche a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596, che resterà attivo fino a domenica 2 luglio, o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez. Le donazioni serviranno a sostenere l’associazione Andrea Tudisco OdV, che da 26 anni lavora con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Il Love Mi è stato organizzato per la prima volta nel 2022, riscuotendo un grande successo di pubblico ma anche sul fronte delle donazioni, e si è così deciso di replicare l’iniziativa anche per il 2023, sempre in piazza Duomo a Milano. All’evento parteciperà ovviamente Chiara Ferragni, anche se da dietro le quinte. Sul palco, invece, la scaletta prevede tanti ospiti della musica italiana, pronti a cimentarsi nei loro brani più noti. Di seguito tutti i cantanti del concerto di Fedez Love Mi a Milano:

Achille Lauro

Andrea Damante

Angelina Mango

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Gianmaria

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Seryo

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

Come annunciato dagli organizzatori, non mancheranno poi le sorprese. Per quanto riguarda l’ordine di esibizione dei cantanti in scaletta al Love Mi ci sono delle indiscrezioni: Gli Articolo 31 canteranno un medley dei loro successi, Annalisa sul palco porterà Mon Amour, Bellissima e La prima volta. Angelina Mango si esibirà dopo le 20, Tananai si uscirà sul palco dopo le 21.30. Infine, per quanto concerne quando canta Tedua la risposta è alle 21.00 circa.

Concerto Fedez Love Mi Milano quanto dura

Il concerto di Fedez Love Mi va in scena quest’oggi, martedì 27 giugno 2023, dalla piazza Duomo di Milano, a partire dalle ore 18.00. L’ingresso alla piazza è ovviamente contingentato, e i fan hanno iniziato ad affluire già delle 10.00 di questa mattina per assicurarsi i posti migliori. Per consentire a tutti di seguire il concerto, è stato anche predisposto un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II, sempre in piazza Duomo. Ma il Love Mi di Fedez si potrà seguire anche da casa in diretta su Mediaset Infinity, condotto da Gabriele Vagnato, e su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Inoltre, a partire dalle 19.00 l’evento è in diretta anche in chiaro su Italia 1, con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni, per la regia di Roberto Cenci.

La durata dell’evento Love Mi durerà fino a dopo mezzanotte, e per l’occasione ATM e Comune di Milano hanno predisposto una modifica agli orari di circolazione dei mezzi, facendo chiudere più tardi le metropolitane, così da dare modo a a tutti di rientrare a casa più dopo il concerto. Nello specifico, la ultime partenze della metro dal centro saranno ai seguenti orari:

M1 per Rho Fiera Milano: 0.14 per Bisceglie: 1.21 per Molino Dorino: 1.11 per Sesto FS: 1.14

M3 per Comasina: 1.11 per San Donato: 1.11



Attenzione: dalle ore 11.30 chiuderà la stazione metro del Duomo. Non si potrà quindi salire sui mezzi in questa stazione e nemmeno scendere. I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato resteranno invece aperti fino alle 2.00.