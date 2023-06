Sophie Codegoni e Alessandro Basciano cosa è successo: verità su crisi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano cosa è successo: non si seguono più su Instagram, intervenire sulla crisi la madre della Bonas

Nelle ultime ore si rincorre il gossip di una crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A lanciare l’allarme alcuni fan dei Basciagoni che hanno notato come la Bonas di Avanti un Altro e l’ex Uomini e Donne non si seguono più su Instagram e Twitter. Su cosa sta succedendo alla coppia sono intervenuti diversi esperti del settore, ma a far discutere sono state diverse storie social della madre di Sophie, Valeria Pasciuti, con tanto di smentita che divide. La bionda influencer ha conosciuto Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip 6 . Un’edizione in cui il loro amore, iniziato con un bacio, arrivato dopo pochi giorni dall’ingresso del già tentatore di Temptation Island, fu molto chiacchierato.

I Basciagoni erano al centro dell’attenzione per i continui litigi e i modi ritenuti troppo forti del dj. Una volta fuori dal Gf Vip il loro amore è andato a gonfie vele. Prima la convivenza a Milano, poi la proposta di matrimonio alla Mostra del Cinema di Venezia, infine il 12 maggio la nascita della loro figlia Celine Blu. È per questo che i fan sono in apprensione sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, avendo la piccola poco più di un mese. A regnare, da parte dei diretti interessati, in questo momento non è altro che il silenzio, ma le sensazioni non restano positive. Tra i Basciagoni tutto pareva andare a gonfie vele, con una vacanza a Capri e le nozze che, a detta dei rumors, erano ormai dietro l’angolo. Ma ora qualcosa deve averli allontanati, gettando ombre sul loro amore e sul loro futuro. Resterà ora da capire se si tratterà di una lite passeggera, come si spera, o di un addio definitivo.

Sophie Codegoni madre

Il giallo sul sulla presunta rottura dei Basciagoni è stato alimentato dalla mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, che ha però poi compiuto un vero e proprio dietrofront. Infatti, in un primo momento, in alcune storie Instagram, sembrava aver voluto spiegare come sua figlia sia stanca di alcuni comportamenti, facendo quasi credere e pensare che Alessandro l’abbia tradita. In un secondo momento, quando il tutto era ormai divenuto virale, Valeria Pasciuti ha voluto chiarire che si riferisse alla sua vita privata e che lei in realtà spera sempre che tra i due le cose vadano per il verso giusto. Insomma, un qualcosa che ha creato, attorno a questa vicenda, un alone di mistero. Anche perché resta con certezza il fatto che, né Sophie Codegoni né Alessandro Basciano, sono intervenuti per fare maggiore chiarezza sul loro rapporto.

Non è la prima volta comunque che il nome dell’ex gieffina si lega indissolubilmente a quella della madre, che è anche lei molto nota e molto seguita sui social network, in particolar modo su Instagram, dove tra l’altro è sempre molto attiva e presente. Va detto che il legame tra Sophie Codegoni e sua mamma è da sempre descritto dalle dirette interessate come un qualcosa di molto forte e di indissolubile. Ed è per questo che non è un caso e che non stupisce che Valeria Pasciuti sia salita alla ribalta delle cronache, oltre che per la somiglianza con la figlia, che non può certo passare inosservata, per essere intervenuta in sua difesa nella casa del GF contro Gianmaria Antinolfi.