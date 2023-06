Max Pezzali morto perché addio: la verità sulla malattia

L’addio a Max Pezzali agli 883 diventa una fake news: perché è morto per diverse ultime notizie e la verità sulla malattia del cantante

Addio a Max Pezzali fa tendenza, una morte troppo improvvisa da destare sospetti. Infatti ancora una volta una fake ha circolato tra le ultime notizie sul web e in particolar modo sui social network. Questa volta nel mirino è finito il cantante ex 883, una delle voci che ha fatto la storia della musica italiana e che tra l’altro è stato recentemente protagonista di Italia Loves Romagna, concerto benefico per raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dall’alluvione. Tornando però alle false voci, per la quarta volta negli ultimi decenni, Max Pezzali è stato dato per morto. In questo caso a ingannare è stato l’annuncio di un addio, che ha fatto pensare al peggio, In realtà va detto che tempo fa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ok Salute e Benessere, il cantante di Sei un Mito aveva parlato della sua malattia, un problema alle articolazioni, che non gli permettevano di andare in moto a causa del dolore.

In realtà, nel caso della bufala sulla morte dell’artista si parlava del fatto che, Qualcosa di Nuovo, l’ultimo album di inediti, uscito nel 2020, potrebbe essere l’ultimo lavoro e progetto da solista del cantautore. Infatti, nonostante Max Pezzali sia impegnatissimo con il tour, con cui, ancora oggi, sta girando tutta Italia, e abbia avviato e iniziato una collaborazione molto proficua con Paola e Chiara, sembra che abbia in mente di non far uscire nuovi singoli e nuovi pezzi. Un qualcosa che ovviamente non può rattristare e non colpire tutti i suoi fan. Ma che però possono tirare un sospiro di sollievo per quel che riguarda il suo stato di salute.

Max Pezzali ultime notizie

Ci sono ultime notizie importanti che riguardano Max Pezzali e anche il duo, formato con Mauro Repetto e con cui ha fatto la storia della musica italiana, ossia gli 883. Infatti sono iniziate le riprese della serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno, dedicata proprio al gruppo che ha accompagnato intere generazioni con brani come Come Mai, Sei un mito, Una canzone d’amore, Grazie mille, La dura legge del gol e Gli anni. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni che hanno iniziato a circolare sul web, l’obiettivo è quello di raccontare nei minimi dettagli, con curiosità e aneddoti sconosciuti ai più, la storia del duo pop che è stato tra i più amati di sempre.

A fare da cornice alla serie sarà la città di Pavia, dove questa sarà girata e, secondo quanto raccontato e rivelato da Prima Pavia, le prime sarebbero state girate lunedì 26 giugno tra le vie del centro storico. A dirigere il tutto sarà Sidney Sibilia, regista del film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, che aveva nel cast attori del calibro di Elio Germano e Matilda De Angelis. Un annuncio che non potrà certo non catturare l’attenzione dei fan di Max Pezzali e del suo percorso con gli 883, che molto probabilmente faranno già partire il conto alla rovescia.