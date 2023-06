Massimo Ranieri malattia perché si parla di tumore

Le ultime notizie su una presunta malattia di Massimo Ranieri: come sta davvero il cantante

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare con una certa insistenza notizie riguardanti lo stato di salute di Massimo Ranieri. Si parla di una presunta battaglia che il cantante starebbe combattendo negli ultimi mesi con un tumore, che gli avrebbe letteralmente rovinato e cambiato la vita. In realtà però si tratta di una fake news che ha colpito un vip in questo caso un personaggio del mondo della musica come già accaduto con Fiorella Mannoia e Max Pezzali. La notizia ha iniziato a diventare virale sui social, in particolare su facebook, generando preoccupazione tra i fan. In realtà Massimo Ranieri non ha una malattia nè un tumore, ma c’è un motivo se si parla delle condizioni di salute della voce di Perdere l’amore.

L’equivoco nasce con il fatto che, circa un mesetto fa, è stato annunciato il rinvio a ottobre di alcuni suoi spettacoli del suo tour 2023 , più precisamente quelli di Perugia e di Grosseto, che comunque, come detto, andranno regolarmente in scena. Uno spostamento che è stato comunicato e ufficializzato dalla stessa organizzazione. Il motivo? Un problema di salute dell’artista napoletano. In realtà però si trattava solo e soltanto di un fortissimo stato influenzale. Dunque, quantomeno al momento, nessuna preoccupazione per il 72enne.

Massimo Ranieri moglie

Una vicenda che però ha portato alla mente e ha fatto pensare quello che era l’argomento realmente trattato dalla fake news, ossia la malattia dell’ex moglie del cantautore. Un discorso che è al passato perché l’ex compagna di Massimo Ranieri, Franca Sebastiani, conosciuta con il nome d’arte di Franchina, è morta all’età di 66 anni nel 2015. La causa del suo decesso è stata proprio un tumore. La donna era una giornalista, ma anche lei cantava e faceva parte del mondo dello spettacolo. Infatti ha partecipato a diversi Festival, tra cui il GiroFestival, durante il quale ha avuto un discreto successo con il brano Sarà. Dall’amore tra i due è nata Cristiana Calone, che il cantante, dopo una lunga trafila e tanti ripensamenti, ha deciso di riconoscere nel 1997. Una vicenda sicuramente molto delicata e che ha fatto da spartiacque del loro rapporto. Va detto che inevitabilmente e indubbiamente tutto ciò ha segnato la vita di tutti i protagonisti, ma che fortunatamente si è comunque conclusa con il lieto fine.

Una storia che è stata raccontata dalla stessa moglie di Massimo Ranieri nel suo libro, scritto poco prima di morire e dove ha raccontato la sua dura battaglia con la malattia. In tantissime righe e pagine ha parlato del suo rapporto con il cantante di Rose Rosse, aprendo in più di un’occasione anche quello che era per lei il cassetto dei ricordi. Franca Sebastiani ha voluto dimostrare anche tutto il suo coraggio, ammettendo che, a un certo momento non aveva più alcuna paura e che anzi questo libro sarebbe servito soprattutto per lasciare un ricordo di lei. Ovviamente non può mancare un riferimento alla figlia Cristiana Calone, con tanto di ammissione che il riconoscimento da parte dell’artista sia stata una delle più grande gioie della sua vita.