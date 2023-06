Scaletta concerto Coldplay Milano 2023: le canzoni

La scaletta del concerto dei Coldplay a Milano: le canzoni del nuovo spettacolo dal vivo della celebre band britannica

Dopo il grande successo ottenuto a Napoli, i Coldplay conquistano anche Milano. La storica band formatasi a Londra nel 1997 è arrivata nel capoluogo lombardo il 25 giugno scorso, con un concerto sold out allo stadio di San Siro. Un evento straordinario che è stato subito replicato nei giorni successivi; il 26 giugno e poi il 28, e adesso per l’ultima data italiana dal tour anche la sera del 29 giugno. Si tratta del Music of the Spheres World Tour, la tournée globale iniziata da Chris Martin e soci nel marzo 2022 a San José in Costa Rica e che si protrarrà fino al 3 febbraio 2024, contando 133 spettacoli in oltre 30 paesi differenti, toccando tutti i continenti del pianeta.

Lo show dei Coldplay, confermato anche per il concerto di Milano del 29 giugno 2023, è articolato in 4 atti per circa 28 canzoni complessive, più eventuali bis, prese dal vasto repertorio della band. Ecco come sarà organizzata la scaletta del concerto dei Coldplay a Milano:

Act 1 – Planet

Music of the Spheres (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn the Weekend

Let somebody go

Politik

In my Place

Yellow

Sunrise

Act 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (con parti di “Music of the Spheres II” e “Every Teardrop is a Waterfall”)

Something just like This (nella lingua dei segni americana)

Midnight (con parti da “Blue Moon Tree” di Lone)

My Universe

A Sky full of Stars

Act 4 – Home

Sparks

Magic

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave (outro)

L’apertura del concerto, come avvenuta nelle precedenti date milanesi e in quella di Napoli, è affidata alla nota band scozzese synth-pop dei Chvrches, composta dalla cantante Lauren Mayberry e dai musicisti Martin Doherty e Iain Cook, che nel 2021 hanno pubblicato il loro quarto album di studio, Screen Violence. Dopo di loro e prima dei Coldplay, sul palco ci sarà nuovamente spazio anche per una voce italiana, ospite speciale di questi concerti: la popstar romana Mara Sattei, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e dal 2019 tra le cantanti di maggiore successo in Italia, tanto da essere stata in concorso al Festival di Sanremo del 2023.

Concerto Coldplay quando finisce

Il concerto dei Coldplay a Milano del 29 giugno 2023 seguirà, come detto, la scaletta delle precedenti serate sia nel capoluogo lombardo che a Milano. L’evento si svolgerà presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, con apertura dei cancelli a partire dalle 17.00. Intorno alle 19.15 inizierà il concerto di Mara Sattei, seguita poi dai Chvrches. Non è noto esattamente quando i Coldplay saliranno sul palco di San Siro, anche se presumibilmente avverrà attorno alle 22.00. Il concerto della band guidata da Chris Martin dovrebbe durare, da scaletta, per 4 atti con pause in mezzo, per una durata complessiva di circa due ore. La scaletta potrebbe ovviamente subire variazioni, e il probabile ricorso ai bis potrebbe allungare di qualche minuto la durata complessiva dello show.