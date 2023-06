Scaletta Vasco Rossi Salerno 2023: le canzoni

La scaletta di Vasco Rossi al concerto di Salerno: le canzoni gli orari dell’evento di stasera 29 giugno

Sarà ancora Vasco Rossi ad animare la serata salernitana, anche oggi giovedì 29 giugno. Dopo la prima data di ieri, questa sera il celebre rocker 71enne tornerà in scena allo stadio Arechi per un nuovo sold out. Si tratta della tappa più recente del suo Vasco Live 2023, il 35° tour della sua impressionante carriera, che dura ormai da 46 anni. Il cantante di Vado al massimo, Vita spericolata, Albachiara e Buoni o cattivi, ha iniziato la sua tourné del 2023 lo scorso 2 giugno con due date a Rimini, nella sua regione, per poi visitare altri 4 stadi italiani: Bologna, Roma, Palermo e, adesso, a Salerno, dove questa sera si concluderà il tour. Un evento dall’impressionante successo, che ha coinvolto circa 474.000 spettatori, confermando come il Komandante sia ancora una figura di punta della scena musicale italiana.

La scaletta completa del concerto di Vasco Rossi a Salerno il 29 giugno 2023 replica ovviamente quella delle date precedenti, contando in tutto 24 canzoni celebri del repertorio della rockstar modenese più un medley di sette altri brani. Ecco il programma previsto per il live.

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley di Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica, Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1977, Vasco Rossi ha pubblicato in tutto 34 album, di cui 18 di studio, 11 live e 5 raccolte. Il suo ultimo album di studio, intitolato Siamo qui, è stato pubblicato nel 2021, a sette anni di distanza dal precedente Sono innocente. Invece, l’ultimo disco live, che è anche l’ultimo lavoro pubblicato dal cantante nativo di Zocca, è Vasco Live Roma Circo Massimo, uscito nel 2022, e che raccoglie il concerto tenutosi quasi un anno fa esatto nella Capitale, nella cornice del Circo Massimo, in occasione del tour Vasco Live 2022.

Concerto Vasco Rossi quando finisce

Appuntamento allora per questa sera, giovedì 29 giugno 2023, per l’ultima data del Vasco Live 2023. I cancelli dello stadio Arechi di Salerno apriranno alle ore 16.30, mentre dalle 17.00 apriranno la biglietteria e il servizi di ritiro accrediti. Non sono previste band o altri artisti ad aprire il concerto, che sarà interamente dedicato alla performance di Vasco Rossi. L’orario d’inizio è previsto per le ore 21.30 circa, e il rocker modenese si esibirà in 25 pezzi del suo storico repertorio, per una durata complessiva che si aggirerà attorno alle 3 ore. La conclusione è quindi prevista indicativamente intorno alle 23.30. Per questo motivo, è stato predisposto il prolungamento dei treni metropolitani nella tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella fino a mezzanotte.